Ilta-Sanomat kirjoittaa, että kahden kenraalin valtataistelu on ajanut Sudanin romahduksen partaalle.

”Vastakkain ovat Sudanin asevoimien komentaja Abdel Fattah al-Burhan ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen komentaja Mohamed Hamdan Dagalo. Kumpikaan kenraaleista ei ole halukas neuvottelemaan tulitauosta eikä poliittisesta ratkaisusta kriisissä, joka on vaatinut jo satojen siviilien hengen.”

”Diktaattori Omar al-Bashirin syrjäyttämisen jälkeen neljä vuotta sitten Sudanissa haaveiltiin siirtymisestä sotilasvallasta kohti demokratiaa. Nämä haaveet voi nyt unohtaa.”

”Sudanin tilanne on monestakin syystä huolestuttava. – – Valtataistelua ei käydä tyhjiössä. Yhteenotto voi läikkyä Sudanin rajojen ylitse ja laajentua alueelliseksi konfliktiksi. Vaaravyöhykkeessä ovat erityisesti Tšad ja Etelä-Sudan.”

”Venäjä havittelee Port Sudanista laivastotukikohtaa, josta se voisi valvoa Punaisenmeren strategisen tärkeää merikuljetusreittiä. Yhdysvallat vastustaa hanketta tiukasti.”

”Sotarikoksista ja julmuuksista tunnettu palkkasotilasyhtiö Wagner tukee Venäjän tavoitteita Sudanissa. – – Wagner on toiminut Sudanissa viime vuosikymmenen lopusta saakka. Se on hyötynyt sotilaallisesta yhteistyöstä muun muassa hankkimalla yhtiölle tuottoisia kaivossopimuksia ja kultaa. Sudan on vain yksi Wagnerin kohdemaista Afrikassa.”

”Länsimaat evakuoivat parhaillaan kansalaisiaan Sudanista laajassa operaatiossa, jonka taistelujen osapuolet ovat hyväksyneet.”

”Elokuussa 2021 toteutettu Kabulin evakuointioperaatio oli hätäinen ja kaaosmainen. Euroopan piti sen jälkeen rakentaa omaa kykyä kansalaistensa auttamiseen kriiseissä, mutta tulokset ovat olleet laihoja. Sudanin kriisi osoittaa, että tämä puute pitäisi paikata viipymättä.”

Keskisuomalainen muistuttaa, että Sudan on ollut epäonnistuneiden valtioiden listauksissa kärkisijoilla.

”Sudanilaiset ansaitsisivat parempaa.”

”Äärimmäisen väkivaltainen lähihistoria on tuonut sotilaille ja armeijalle kohtuuttoman vallan maassa, jossa kolmannes väestöstä oli humanitaarisen avun tarpeessa ja neljäsosa joutui elämään akuutissa nälässä jo ennen uusia taisteluja.”

”Vuosikymmeniä jatkuneiden sotien lisäksi lapset Sudanissa ovat erityisen alttiita ilmastonmuutokselle, joka kuivuuskausina ja aavikoitumisena ilmentyessään on useiden paikallisten konfliktien juurisyy.”

”Nyt kaikki avustusohjelmat ovat vaarassa, kun niiden varastoja ryöstellään.”