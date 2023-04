Vartioharjussa Helsingin kaupungin vuokratontilla olevat omistusasuntojen asukkaat on jätetty oman onnensa nojaan.

Helsingin kaupunki suunnittelee Itäväylälle uutta uljasta ja massiivista Itäistä kaupunkibulevardia. Suunnitelmat uhkaavat jyrätä halki Vartioharjun eheän ja vehreän pientaloalueen. Alueen asukkaat ovat yrittäneet kaikin keinoin tuoda omia näkemyksiään esille hankkeen toteutuksesta. Massiivinen kerrostalorakentaminen rikkoo pientaloalueen ainutlaatuisen kokonaisuuden. Alueella viihdytään nyt hyvin sukupolvesta toiseen. Miksi pilata viihtyisä ja luonnonläheinen alue massiivisella rakentamisella?

Itäväylän liikenneratkaisut ovat vielä päättämättä. Liikennejärjestelyistä, esimerkiksi siitä, tuleeko ratikka vai ei, ei ole mitään päätöksiä. Kun projektin nimi on Itäinen kaupunkibulevardi, päätöksiä ei pitäisi tehdä ennen kuin Östersundomin kaavoitus on selvä ja liikennejärjestelyiden tarve selviää. Jos Itäväylää tarvitsee leventää, se onnistuu ilman massiivista lisärakentamista.

Kohdealueella on niin omistustontteja kuin Helsingin kaupungin vuokratontillakin olevia omistusasuntoja. Runsas omistustonttien määrä alueella on jo lähtökohtaisesti valtava haaste hankkeen toteutukselle. Alueella viihtyvät omakotitalojen asukkaat eivät hevin luovu omistuksistaan. Helsingin kaupungin asiakkaat eli kaupungin vuokratontilla omistusasunnoissa asuvat on jätetty tyystin epätietoisiksi tonttien kohtalosta. Alueelle on 1980-luvun alusta rakentunut runsas kaupungin vuokratonttiyhdyskunta. Tonttien rakennuksia on korjattu ja parannettu kiihtyvään tahtiin sadoillatuhansilla euroilla.

Asukkaat ovat yrittäneet saada vastauksia hankeen suunnittelijoilta tonttien kohtalosta.

Omistusasunnoissa ovat kiinni ihmisten elinikäiset säästöt ja omaisuus. Vastauksia ei ole yrityksistä huolimatta saatu. Ihmiset ovat aidosti todella huolissaan ja järkyttyneitä kaupungin ylimielisyyden edessä.

Hanke pitäisikin palauttaa suunnitteluvaiheeseen ja käynnistään uudelleen, kun suurella kohulla Sipoolta hankittujen alueiden kaavoitus on valmis. Samalla hankesuunnittelijat saavat aikalisän ja ehtivät valmistella vastaukset myös alueella kaupungin vuokratontilla olevien omistusasuntojen asukkaille.

Markku Aaltonen

Vartioharjussa vuodesta 2002 viihtynyt asukas

Helsinki

