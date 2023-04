Kevyen liikenteen varhaisella aloittamisella voitaisiin helpottaa kymmenientuhansien kaupunkilaisten kulkemista.

Rivakkaa vauhtia rakentuva ja erittäin tarpeellinen Kruunusillat-raitiotie tarjoaa nopean yhteyden kantakaupunkiin suuresta osasta Laajasaloa kytkien myös Kalasataman suoraan Hakaniemeen. Sillat ovat merkittävä parannus alueen liikenneyhteyksiin. Ne tuovat kantakaupungin monipuoliset palvelut Laajasalon lähelle, mutta myös Laajasalon alueen lähiluonnon kantakaupungin saavutettavaksi.

Sillat on tarkoitettu jalankululle, pyöräliikenteelle ja raitioliikenteelle. Raitiovaunuyhteyden aloittaminen on suunniteltu alkamaan vuonna 2027, mutta olisi tärkeää, että sillan kevyen liikenteen väylät saataisiin käyttöön jo ennen raitiovaunuyhteyden valmistumista. Tämä on varmasti mahdollista toteuttaa turvallisesti, sillä leveä silta on pääosin valmis jo ennen raitiovaunuyhteyden lopullista aloittamista.

Kevyen liikenteen varhaisella aloittamisella voitaisiin helpottaa kymmenientuhansien kaupunkilaisten kulkemista jo ennen raitiovaunuyhteyden valmistumista. Tämän toivoisin olevan mahdollista maailman toimivimmassa kaupungissa.

Niilo Toivonen

Kruunuvuorenrannan asukas, Helsinki

