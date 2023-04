Esihenkilöinä yli 50-vuotiailla naisilla on empatiaa ja asiantuntijoina monipuolista kokemusta.

Palkkaan vuosittain työntekijöitä asiantuntija- ja esihenkilötehtäviin tiimiini. Parhaiten onnistuneita palkkauksia ovat yli 50-vuotiaat naiset: innokkaat, kokeneet, monessa liemessä keitetyt naiset. Esihenkilöinä heillä on empatiaa muita työntekijöitä kohtaan ja uskoa siihen, että tukemalla työkaveri voi tulla paremmaksi. Asiantuntijoina heillä on monipuolista kokemusta. Työmoraali ja -etiikka toimivat esimerkkinä koko tiimille. Monen perhetilanne ei vaadi poissaoloja sairaan lapsen vuoksi ja omakin terveys on vielä hyvä.

Viisikymppisellä on vielä monta työvuotta edessä. Jos oma innostus riittää uuden oppimiseen ja uuteen työyhteisöön tulemiseen, otan sinut mielelläni töihin.

Maarit Pokkinen

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.