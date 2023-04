Nyt on aika maksaa kunniavelka takaisin

Suomessa tulisi hoitaa ja kuntouttaa sodassa haavoittuneita ukrainalaisia.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut ja aiheuttaa mittaamattoman suuria inhimillisiä kärsimyksiä. Ukrainalaiset ovat saaneet niin sotatoimissa haavoittuneiden kuin siviileihin kohdistuneissa pommituksissa vammautuneidenkin hätään runsaasti länsimaista tukea. Vaikka apua on annettu paljon, on avuntarve terveydenhuollon kaikilla tasoilla edelleen hyvin suuri.

Kun Suomi joutui talvisodassa Venäjän hyökkäyksen kohteeksi vuonna 1939, maamme oli heikosti varustautunut niin sotilaallisesti kuin lääkintähuollossakin. Rintamalla ja pommituksissa haavoittuneiden hoito organisoitiin hetkessä, ja tilapäisiä sotasairaaloita perustettiin satoihin kouluihin, virastoihin ja yksityisiin kiinteistöihin. Jatkosodan aikana ja sen jälkeen lääkintähuollon mahdollisuudet haavoittuneiden hoitamiseksi olivat jo paremmat. Tähän vaikuttivat osaltaan muutama sodan aikana toiminut ulkomainen lääkintäyksikkö ja etenkin heti sodan jälkeen tarjottu hoitoapu ulkomailla. Tuhannet sodissa vammautuneet saivat hoitoa ja kuntoutusta etenkin Ruotsissa. Myös Tanskassa, Sveitsissä ja jopa sodan pahoin silpomassa Saksassa hoidettiin suomalaisia haavoittuneita tavalla, johon Suomessa ei tuolloin ollut edellytyksiä.

” Tuhannet vammautuneet suomalaiset saivat hoitoa ulkomailla.

Nyt olisi aika maksaa takaisin tuolloin saamamme kunniavelka järjestämällä ukrainalaisten haavoittuneiden hoitoa ja kuntoutusta Suomessa. Talvisodan jälkeen perustetun Sotainvalidien Veljesliiton tekemä arvokas työ on lopuillaan, ja turvattua hoitoa saavat viimeiset sotainvalidimme ovat noin satavuotiaita.

Sotainvalidiorganisaatiomme eri puolille maata rakentamat kuntoutussairaalat ja hoitokodit ovat tyhjentymässä ja lopettamassa toimintaansa. Monet niistä soveltuisivat sotavammoja saaneiden ukrainalaissotilaiden hoitamiseen ja saattamaan heitä takaisin maataan puolustamaan ja sitä jälleenrakentamaan. Antamamme hoitotuki olisi omiaan vapauttamaan tuhansia hoito-organisaatiossa olevia ukrainalaisia omien puolustajien muuhun tukemiseen.

Kunniavelan takaisin maksaminen olisi eettisesti arvokas mutta rahallisesti vähäinen lisä tulevan hallituksen hallitusohjelmaan. Suomen vanha maine velkojensa takaisin maksajana saisi tervetullutta jatkoa.

Lasse Lehtinen

puheenjohtaja

Erkki Fredrikson

hallituksen jäsen

Sotainvalidien Perinnejärjestö

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.