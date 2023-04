Keskustaan ajamista Helsinki ei estä eikä ole aikeissa estää.

Helsingin keskustan näivettymisestä käydään vilkasta keskustelua. Keskustan elinvoima on monitahoinen kokonaisuus, johon populistiset heitot yksityisautoilun rajoittamisesta, pysäköinnistä tai katuremonteista eivät anna vastauksia.

Jokainen Helsingin kaltainen suurkaupunki rajoittaa autoilun aiheuttamia haittoja keskustan tilankäytölle ja viihtyisyydelle monin tavoin nopeusrajoituksista alkaen. Tämä on turvallisuuden, katutilan laadun ja päästöjen vähentämisen vuoksi välttämätöntä. Keskustaan ajamista Helsinki ei estä eikä ole aikeissa estää.

Pysäköinti ei rajoita keskustan elinvoimaa. Keskustaan on 2000-luvulla rakennettu useita pysäköintilaitoksia. Autolle löytyy pysäköintipaikka keskustasta. Pysäköinti maksaa ja sen kuuluukin maksaa. Vain maksullisuus varmistaa pysäköintipaikkojen riittävyyden ja paikkojen tehokkaan käytön.

Katutyöt aiheuttavat häiriöitä. Emme voi jättää näitä töitä tekemättä. Velvollisuutemme on pitää huolta arvokkaasta infrasta. Katuremonttien yhteydessä kunnostetaan kokonaisvaltaisesti vesijohtoja, viemäreitä, kaukolämpölinjoja ja tietoliikenneyhteyksiä. Samalla parannetaan joukkoliikenteen, pyöräilyn ja kävelyn edellytyksiä. Nykyinen infra tarjoaa myös mahdollisuuksia. Tavoitteena on kehittää keskustan maanalaista huoltoväylää ja siihen kytkeytyviä maanalaisia pysäköintilaitoksia.

Helsinki on kasvava suurkaupunki. Ydinkeskustan on luotava nahkansa houkuttelevana olemisen paikkana. Keskustalla on erityinen asema tapahtumien, elämyksellisyyden ja kulttuurin keskittymänä. Tuottavuudessaan keskusta on omassa luokassaan koko Suomessa. Viihtyisyyden, vehreyden, ja käveltävyyden parantaminen lisää keskustan elinvoimaa. Keskustan uudistaminen on yhteinen asia, jota kukaan ei voi toteuttaa sitä yksin. Muutosten toteuttaminen vaatii pitkäjänteisyyttä. Keskusta ei myöskään koskaan tule valmiiksi.

Rikhard Manninen

maankäyttöjohtaja

Reetta Putkonen

liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö

Helsingin kaupunki

