Hallitusneuvotteluiden alkaessa suomalaisen ruokavienti on otettava vahvasti mukaan neuvottelupöytiin.

Suomalainen ruoka on ravitsevaa, turvallista, innovatiivista ja maukasta. Sitä sietää viedä maailmalle. Ruokavienti on yksi niistä mahdollisuuksista, joilla luomme eväitä kasvuun.

Meillä on jo nyt erinomaisia aihioita, joilla ruokavientiämme toteutetaan. Kun toimimme vahvemmin yhdessä – markkinoimme innovatiivisesti, korkealaatuisesti ja pitkäjänteisesti, meillä on mahdollisuus suureenkin nousuun. Suomalainen puhdas, ravitseva, maukas ja turvallinen ruoka kiinnostaa maailmalla.

Suomalaisen ruoan ja alkoholijuomien viennin äärellä huomaa usein, että unohdamme yhteisen vientivalttimme: suomalaisuuden. Saatamme jopa kilpailla keskenämme. Kyllä, kilpailla meidän pitää, mutta sparrataksemme toisiamme vieläkin parempaan suoritukseen, ei kampittaaksemme toisiamme.

Tämänhetkisessä ruokaviennin projektimaisessa toiminnassa on omat haasteensa. Jotta meillä tulevaisuudessakin on ruokavientiä, toiminnan on oltava pitkäjänteistä ja laaja-alaista. Lisäksi meiltä puuttuu se ”ylinimi”. Kuka on suomalainen herra tai rouva ruoka? Tai kenestä se tehdään pitkäjänteisesti? Monissa maissa esimerkiksi kuninkaalliset toimivat ruokaviennin kärjessä.

Hallitusneuvotteluiden pian alkaessa suomalainen ruokavienti on otettava vahvasti mukaan neuvottelupöytiin. Se ei ole vain mahdollisuus nousuun, se on samalla myös huoltovarmuuskysymys.

Kati Pohjanmaa

kotitalousopettaja, yrittäjä

Espoo

