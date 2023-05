Arviointi on opettajalle haastavaa työtä

Opetushallitus seuraa jatkuvasti arviointikriteerien toimivuutta arjessa.

Opetushallituksessa on viime vuosina tarkennettu perusopetuksen oppimisen ja osaamisen arvioinnin normeja. Arvioinnin kehittämisellä on vastattu kentältä nousseeseen tarpeeseen arvioinnin yhdenvertaisuuden varmistamiseksi. Päättöarvioinnin ja 6. luokan lukuvuosiarvioinnin tueksi on valmisteltu tarkennetut osaamisen kuvaukset arvosanoille 5, 7, 8 ja 9.

Kriteerikuvausten käyttöönotto herättää ymmärrettävästi keskustelua (esimerkiksi HS Mielipide 22.4. ja 26.4.), vaikka opettajilla on jo kokemusta hyvän osaamisen kriteerien soveltamisesta. Kriteeristöt laadittiin vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden hyvän osaamisen kuvausten pohjalta, lähtökohtana opetuksessa tutuksi tulleet tavoitteet. Keskeisenä periaatteena on kokonaisarvioinnin periaate, jossa huomioidaan oppilaan kokonaistilanne, ikä ja edellytykset sekä mahdolliset tuen tarpeet.

Kuten opetussuunnitelmien perusteita, myös kriteerejä on laatinut suuri joukko asiantuntijoita, joista osa on opettajia. Kriteereistä on voinut antaa palautetta valmistelun aikana, ja 9. luokan kriteerityötä tuki myös Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) selvitys muutamien oppiaineiden kriteerien toimivuudesta.

Arviointi ei ole helppoa, ja siihen tarvitaan tukea. Opetushallitus on tukenut kriteerien käyttöönottoa koulutuksilla ja tukimateriaalilla sekä rahoittamalla opettajien täydennyskoulutuksia. Yksittäisen opettajan vaativaa arviointityötä tukee myös koulun pedagoginen johtaminen.

Seuraamme jatkuvasti arviointikriteerien toimivuutta arjessa. Sekä Karvi että Jyväskylän yliopisto tekevät tutkimusta arviointikriteereistä ja niiden toimivuudesta. Osallistamme jatkossakin kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia perusteprosesseihin ja arviointikriteerien kehittämiseen.

Jarkko Niiranen

johtaja, Opetushallitus

