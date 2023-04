Tohtorin tutkinto on mahdollistanut kiinnostavan urapolun

Koulutukseeni on suhtauduttu jokaisessa työpaikassa arvostavasti.

Olen yksi Helsingin yliopiston tohtoreista, joka on työllistynyt vakituisesti yksityiselle sektorille. Väittelin noin kuusi vuotta sitten valtiotieteellisessä tiedekunnassa ja sen jälkeen olen työskennellyt erilaisissa tutkimus- ja arviointitehtävissä.

Työpaikkani olen löytänyt lähettämällä avoimia työhakemuksia ja olemalla suoraan yhteydessä työnantajiin. Kiinnostavia töitä on riittänyt. Koulutukseeni on suhtauduttu jokaisessa työpaikassa arvostavasti. Tohtorin tutkinto on tarjonnut monipuoliset taidot ja avannut kiinnostavia mahdollisuuksia.

Olen kiitollinen saamastani laadukkaasta koulutuksesta ja sen mahdollistamasta urapolusta yhteiskunnalle merkityksellisen tutkimuksen parissa.

Minna Mayer

valtiotieteiden tohtori, Helsinki

