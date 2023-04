Useita Malmin lentokentän alueen tulevaisuutta koskevia oikeusprosesseja on yhä kesken.

Helsingin nimistölautakunta on kaikessa hiljaisuudessa päättänyt nimetä Malmin historiallisen lentokentän Malminkentäksi (HS 29.4.). Ilmailujuridisesti alue on kuitenkin edelleen lentopaikka. Samoin kenttä on valtioneuvoston vahvistama kansainvälinen ilmaliikenteen rajanylityspaikka. Lentotoiminta on estetty määräaikaisella ilmailutiedotteella 17.6.2023 asti.

Malmin lentoasema on kansainvälisesti tunnettu uhanalainen kulttuurikohde ja kansallisesti merkittävä historiaympäristö. Useita alueen tulevaisuutta koskevia oikeusprosesseja on yhä kesken. Vähin mitä kaupungilta voisi toivoa, olisi pidättäytyminen uudelleen nimeämisistä ennen kuin valitukset on lopullisesti käsitelty.

Raine Haikarainen

Helsinki

