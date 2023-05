Asioita voidaan muuttaa, mutta se vaatii ongelmien tiedostamista.

Olli-Pekka Koljonen kirjoitti (HS Mielipide 1.5.), ettei Helsingin ydinkeskusta ole kuolemassa ja että kyse olisi vain sen luonteen muuttumisesta ostospaikasta kohtauspaikaksi.

Mielestäni kirjoitus oli sisäisesti ristiriitainen. Jos väittää, että keskusta on menettänyt rooliaan ostospaikkana, kuinka samaan aikaan voi esittää, että muualle perustetut, ihmisten ostotarpeet täyttävät keskukset ovat väärä oletus keskustan hiipumisen syyksi?

Osaselitys lienee siinä, että Koljonen näkee keskustan uuden tulevaisuuden olevan jonkinlainen viihdealue ja väheksyy siksi kaupan merkitystä. Koljonen viittasi tässä eurooppalaisiin verrokkeihin. Paljon aikaa eurooppalaisissa kaupungeissa viettäneenä voin kertoa, että shoppailu taitaa olla se ykkösviihde, etenkin perheille. Hyvässä kaupungissa keskusta myös muodostaa kaupungin identiteetin, sen arjen kokemuksen.

” Lähtökohta on, että kauppa ja kulttuuri tukevat toisiaan.

On huolestuttavaa, jos keskustan hiipuminen nähdään jotenkin luonnollisena kehityksenä. Asioita voidaan muuttaa, mutta se vaatii ongelmien tiedostamista. Muualla, esimerkiksi Ranskassa, pyritään kaikin tavoin toimimaan tässä vastasyklisesti: halutaan estää keskustan muuttuminen tyhjien liiketilojen kehystämäksi baarialueeksi tukemalla kivijalkaliikkeitä ja ylipäätään tunnustamalla monenlaisen liiketoiminnan merkitys keskustalle. Lähtökohta on, että kauppa ja kulttuuri tukevat toisiaan. On tärkeää ymmärtää, että palvelu on hyvän tavaraliiketoiminnan ytimessä. Se on parhaimmillaan palveluliiketoimintaa, jota ei ole kehäteiden kauppakeskuksissa.

Eurooppalainen näkemykseni on myös, että koska missään Manner-Euroopassa ei ole Helsingin kaltaista ikuista remonttia, kyseessä lienee jonkinlainen systeeminen ongelma, johon kannattaisi perehtyä, jos Helsingin keskustasta mielii ”viihtyisää ja käveltävää kaupunkitilaa” baarialuekaavailujen sijaan.

Harri Heikkilä

taiteen tohtori, muotoilun yliopettaja

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.