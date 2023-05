Roskia näkee edelleen joka paikassa.

Yle on käynnistänyt kampanjan, jossa kunnat ja järjestöt kannustavat kansalaisia keräämään roskia. Hanke on aiheellinen ja mainio. Tässä on taustalla positiivinen talkoohenki. Vapun ja menneen talven jäljiltä kerättävää riittää.

Mutta miksi roskia on vielä kampanjan jälkeenkin joka paikassa? Eivät kai ne ole taivaalta sataneet. Porin kaupungin tähän kampanjaan liittyvillä sivuilla mennään asian ytimeen: ”Tavoite on – – vähentää ihmisten välinpitämättömyyttä roskaamista kohtaan.”

Tarvitaan lisää kerääjiä ja roskapusseja ja roskiksia. Mutta tarvitaan myös uutta yhteistä asennetta ja roskaamisen nollatoleranssia. Voisiko tämän tärkeän roskien keruun jälkeen järjestää asiallisen ja hauskan laatukampanjan, jonka tavoitteena on roskaamisen lopettaminen?

Antti Kujanpää

Espoo

