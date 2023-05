Saksalaiset rakastavat valkoista parsaa erityisen paljon, mutta perinteen pelätään olevan uhattuna.

Saksalainen ystäväni katsoi minua huolestuneena. En ilmeisesti ottanut tarpeeksi vakavasti parsan käsittelyyn liittyviä seikkoja.

Sääntö numero yksi, hän teroitti: parsaa ei missään nimessä säilötä vuorokausien ajan jääkaapissa – ei varsinkaan muovi­pussissa. Jos parsaa ei jostain onnettomasta syystä syödä heti ostamisen jälkeen, se kääritään kosteaan astia­pyyhkeeseen ja siinä jääkaappiin.

Tärkeää on tietenkin myös parsan oikeaoppinen keittäminen. Kuorimisen jälkeen parsa keitetään mieluiten pystyasennossa parsakattilassa, mutta höyrykeittimessä tulos lähentelee parhaimmillaan täydellisyyttä. Ylikeittäminen on häpeällinen synti.

Huhtikuusta juhannukseen kestävää parsakautta ei voi olla Saksassa huomaamatta.

Parsaa jonotetaan torikojuilta, ja sen syöminen on monille lähes uskonnollinen kokemus. Parsa ei ole Saksassakaan halpaa, mutta tämän elintarvikkeen kohdalla saksalaiset tekevät hintaan tuijottamisessa poikkeuksen.

Laadukas parsa saattaa maksaa tänä keväänä 15 euroa kilolta. Saksan pelloilta sitä kerätään joka kevät pitkälti yli 100 000 tonnia.

Erityisen kuuluisa on Berliinin länsipuolella sijaitseva Beelitzin kaupunki. Sen maaperässä on ilmeisesti jotain taianomaista, koska Beelitzin parsa on niin maineikasta. Parsatiloja, parsakarnevaaleja, parsamissikisoja ja parsareittejä on tosin kaikkialla Saksassa.

Valkoinen parsa löysi tiensä Keski-Euroopan hovien herkuksi 1500-luvulla. Sen kerrotaan maistuneen niin Ludvig XIV:lle kuin Goethellekin. Valkoisen parsan kulutuksessa saksalaiset ovat omaa luokkaansa, muualla myös vihreää parsaa pidetään kelpo kasviksena.

Nyt Saksan parsakulttuurin pelätään olevan uhattuna – syy on tietenkin pilalla olevassa nuorisossa. Vuosi sitten tehdyn kyselyn mukaan 18–24-vuotiaista saksalaisista vain 47 prosenttia pitää parsasta, kun yli 55-vuotiaissa osuus on 74 prosenttia.

Myös ilmastokriisi tekee parsan syömisestä ikävämpää. Saksassa pohjavedet ovat monin paikoin kroonisesti vähissä, ja maatalous tarvitsee paljon kasteluvettä. Parsaviljelmiä lämmitetään keinotekoisesti ja peitetään valtavilla muovimatoilla. Mitä sitten syödään, kun lähellä tuotettu kasvisruoka ei olekaan enää ekoteko?

Viljelijät eivät anna periksi. Perinteen säilymiseksi tänä vuonna, 5. toukokuuta, vietetään ensimmäistä kertaa saksalaisen parsan päivää.

Kirjoittaja on HS:n Berliinin-kirjeenvaihtaja.