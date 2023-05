Auto suo vapauden kulkea oman aikataulun mukaan.

Kauppakeskus Triplassa on runsaasti tilaa autoille.

On valitettu, että väljät tiet vievät ostajat isoihin kauppoihin ja kivijalkakaupat kuolevat. Väljät tiet on rakennettu kuljetuksia ja kulkemista varten, jotta tavarat päätyvät määränpäihinsä, aikuiset pääsevät töihinsä ja lapset kouluihin. Kun teitä on olemassa, niitä pitkin pääsee myös kauppoihin.

Kuusikymmentäluvulla asuimme keskustassa Uudenmaankadulla. Keittiössämme oli pieni jääkaappi ja tavanomainen ulos tuuletettu ”viileäkaappi”. Tuoretuotteita ei pystynyt säilyttämään pienissä kaapeissa useita päiviä, joten kävin lähistön kivijalkakaupoissa äidin antaman listan kanssa miltei päivittäin: lihaa ja vihanneksia Ison Roban hallista, maidot maitokaupasta ja jauhot sekatavarakaupasta.

Nyt maailma on muuttunut. Asumme Veräjämäessä, ja kotona on isot jääkaapit ja pakastimet. Kerran viikossa ajamme autolla isoon kauppaan, josta saa kaiken kerralla. Viikon tarvikkeita ei pysty kuljettamaan kävellen tai bussilla. Televisio videopalveluineen on korvannut elokuvateatterit.

Auto suo vapauden kulkea oman aikataulun mukaan. Julkiset kulkevat harvoin, hitaasti ja maksavat. Käyn Helsingin keskustassa harvoin, koska pysäköinti on kallista.

Liiallista autoilua voisi vähentää paitsi rakentamalla todella monipuolisia kauppakeskuksia myös julkisia asiakaspalvelutoimistoja, joissa voisi hoitaa esimerkiksi passi-, ajokortti- ja veroasiat. Myös terveyskeskus ja kirjasto sopisivat tuohon kokonaisuuteen.

Arto Dorsén

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.