Iltalehti toteaa, että hallitusneuvotteluissa tavoitteena on saada lisää ihmisiä töihin, jotta hyvinvointiyhteiskunnan palvelut voidaan rahoittaa.

”Yksi keino työttömien töihin patistamisessa on ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaaminen tai porrastaminen. Tutkimusten mukaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan leikkaaminen kohentaa julkista taloutta, koska se lyhentää työttömyysjaksoja ja nopeuttaa työllistymistä. Tosin tuen leikkaamisen myötä ihmiset voivat työllistyä myös sellaisiin töihin, joissa he ovat vähemmän tuottavia ja saavat vähemmän palkkaa. Myös toimeentulotukimenot voivat nousta, jos ansiosidonnaista leikataan rajusti.”

”Näistä miinuspuolista huolimatta ihmisiä on syytä kannustaa tukien parista töihin.”

”Kokoomus haluaisi puolittaa ansiosidonnaisen työttömyysturvan keston 400 päivästä 200 päivään ja porrastaa etuutta niin, että työttömyyden jatkuessa tuki pienenisi. Perussuomalaisille ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen käy mutta sen lyhentäminen ei.”

”Kuuden miljardin euron sopeutustoimia tehdessään hallitus joutuu miettimään toimien oikeudenmukaisuuden ja hintalapun ohella myös niiden toimeenpanon aikataulua. Mitä nopeammin työn vastaanottamista lisääviä uudistuksista saadaan sovittua, sitä nopeammin ne alkavat purra. Toisaalta tutkijoiden mukaan esimerkiksi huomattavat leikkaukset ansiosidonnaiseen työttömyysturvaan kannattaa tehdä noususuhdanteessa, koska matalasuhdanteessa työttömyysturva tukee ihmisten ostovoimaa, joka on kovilla jo muutoinkin nyt, kun kaikki on entistä kalliimpaa.”

Ilta-Sanomat muistuttaa, että hallitusneuvotteluissa on paljon soviteltavaa muun muassa maahanmuuttokysymyksissä, julkisen talouden sopeutuksissa ja ympäristönsuojelussa.

”Hallituksen kokoonpano on kuitenkin arvopohjaltaan yhteneväinen eli Suomi on astumassa oikeistolaisen hallituspolitiikan aikaan – haluttiin sitä tai ei. – – Vappupuheiden perusteella yksi asia on varmaa. Vasemmiston kritiikki on jo nyt niin kovaa, että Orpon hallituksen hallitessa ay-liikkeen torikokouksia ja marsseja riittää – ilman vappuakin.”

Aamulehti arvioi, että hallituksella on tasapainoiltavaa monessa asiakysymyksessä.

”Säästöjen ja leikkausten mitoituksessa, kohdentamisessa ja ajoituksessa pitäisi olla taitoa, ettei yksityistä kulutusta tukahduteta. Taantumaa ei olisi varaa pitkittää. Tämä ei ole helppoa, sillä velanhoitomenojen kasvu vaatisi ripeitä otteita. Ainakin se on varmaa, että Petteri Orpolta ja Riikka Purralta (ps) vaaditaan nyt todella paksua nahkaa.”