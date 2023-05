Ukrainan presidentin kanslia­päällikkö: Kun Ukraina saa turvatakuut Natolta, sodan loppu on lähempänä

Suomen ratkaisut ovat yksi osoitus siitä, kuinka valloitushaluisen Venäjän aggressioon ja tyhjään uhoon pitää suhtautua.

Ei ole helppoa pysyä optimistisena, kun pahantahtoinen supervalta on lähettänyt armeijansa tuhoamaan kotimaasi. Mutta ei ole vähiten Suomen ansiota, että Ukraina ottaa kevään vastaan toiveikkaasti ja päättäväisesti.

Me täällä Kiovassa pidämme Suomen Nato-jäsenyyttä Euroopan turvallisuuden ja oman taistelumme tärkeänä merkkipaaluna. Olemme iloisia muistaessamme Suomen innostavat taistelut Venäjän roistoja vastaan.

On melkein käsittämätöntä, kuinka paljon Vladimir Putinin 2020-luvun Kreml muistuttaa Josif Stalinin 1930-luvun Kremliä. Stalinin halu palauttaa keisarillisen Venäjän vanhat rajat sai hänet kohdistamaan huomionsa Suomen strategisesti arvokkaisiin alueisiin. Stalinin kenraalit uskoivat Suomen murentuvan hetkessä. Andrei Ždanov uskoi nopeaan voittoon ja käski Dmitri Šostakovitšia säveltämään musiikin puna-armeijan Helsingissä pidettävään voitonparaatiin.

Neuvostoliiton joukot hyökkäsivät marraskuussa 1939 yli 20 divisioonan ja 630 000 sotilaan voimin. Neuvostokenraalit ennustivat suomalaisten antautuvan Stalinin 60-vuotissyntymäpäivään 21. joulukuuta mennessä.

Voitte arvata, millä ilolla ukrainalainen sanoo, ettei Stalin saanut syntymäpäivälahjaansa. Puna-armeija ei koskaan päässyt Helsinkiin. Tuhannet sotilaat paleltuivat hengiltä. Moni kieltäytyi taistelemasta. Raatteen tien taistelun jälkeen suomalaissotilaat löysivät puna-armeijan kuorma-auton täynnä orkesterisoittimia.

Nyt on Putinin vuoro odottaa turhaan voitonparaatia Ukrainassa. Taas tuhannet Venäjän sotilaat ovat kuolleet epäonnistuneessa yrityksessä nujertaa pienempi naapurimaa. Kremlin kenraaleja on jälleen nöyryytetty.

Jos Putin toivoi valloittavansa Ukrainan pitääkseen Naton poissa Venäjän rajoilta, tulos oli juuri päinvastainen. Suomen jäsenyys on kaksinkertaistanut Naton ja Venäjän välisen rajaviivan pituuden. Ruotsin tulossa oleva jäsenyys vahvistaa Euroopan ja Pohjolan turvallisuuspoliittisen paradigman muutoksen.

” Nato-jäsenyys on myös Ukrainalle rauhan paras tae.

Toivomme, että viimeiset esteet Ruotsin jäsenyydeltä poistuvat. Nato-jäsenyys on rauhan paras tae – ei vain Ukrainalle vaan kaikille maille Putinin ohjusten kantoalueella.

Yhtenäisen liittouman tuki kansamme taistelulle todistaa, että Nato on maailman voimakkain puolustusliitto. Siksi Ukraina jatkaa Nato-jäsenyyden tavoittelua. Olemme kiitollisia Naton pääsihteerille Jens Stoltenbergille, joka sanoi äskettäin Kiovassa: ”Ukrainan tulevaisuus on Natossa.” Ensin meidän on kuitenkin torjuttava Eurooppaan kohdistuva aggressio ja horjutus. Odotamme liittolaistemme tarjoavan Ukrainalle Kiovan sopimuksessa entisen Naton pääsihteeri Anders Forgh Rasmussenin johdolla sovitut tiukat ja tehokkaat turvatakuut.

Jotkin Nato-maat voivat ymmärrettävästi olla huolissaan sota-aikana annetuista turvatakuista. Naton viides artikla perustuu siihen, että hyökkäys yhtä vastaan on hyökkäys kaikkia vastaan. Maailmansotaa ei halua kukaan.

Epäröinnin aika on silti ohi. Putinin toimet Ukrainassa muodostavat uhan maailman turvallisuudelle ja inhimillisyydelle. Häntä ei pidä palkita hirmuteoista, ja hänet on myös tuotava oikeuden eteen.

Moni Nato-maa antaa jo meille sotilaallista ja muuta apua. Riittää, kun katsomme Suomeen nähdäksemme Putinin uhon tyhjyyden. Kun Suomi päätti hakea Naton jäsenyyttä, Kremlistä sinkoili tuttuja varoituksia ”vastatoimista”, mutta kun Suomen jäsenyys vahvistettiin, Putin ei pystynyt kuin tyhjiin latteuksiin. Jos Ukraina liittyy Natoon, Putin menettää tärkeimmän syyn hyökkäykselleen. Sodan loppu on lähempänä.

Kun kevät vaihtuu kesäksi ja uudet taistelut odottavat, Ukraina saa helpotusta ja intoa liittolaistemme päättäväisyydestä toivottaa Ukraina tervetulleeksi Natoon ja – ennen täysjäsenyyttä – antaa Ukrainalle turvatakuut.

Muistamme Šostakovitšin teosta Sarja suomalaisiin teemoihin, joka sävellettiin voitonparaatia varten. Suuri säveltäjä pani vähin äänin sävellyksensä piiloon, eikä sitä esitetty hänen elinaikanaan. Suomen urhoollinen menneisyys olkoon oppitunti Putinille.

Kirjoittaja on Ukrainan presidentin kansliapäällikkö.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.