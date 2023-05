Pyöräily ei pelasta Helsingin keskustaa.

Hanna Hannus, Riikka Suominen ja Johanna Vuorelma kirjoittivat utopistisen mielipidekirjoituksen (HS 30.4.) pyöräilystä Helsingin turismin ja talouden pelastajana. He totesivat muun muassa, että kaupungin keskustassa asioivista sinne saapuisi 87 prosenttia joukkoliikenteellä (Helsingin keskustan asiointiselvitys 2019). Oikea luku on kuitenkin kyseisen selvityksen mukaan 73–74 prosenttia. Siinä myös todetaan, että kävellen ja pyörällä asiointimatkoja tekevät vastaavat Helsingin keskustan kokonaismyynnistä vain 14–29 prosenttia. Autoillen keskustaan tulevien keskiostos on puolestaan suurin.

Eli autoilijat tulevat Helsinkiin ostoksille, eivät pääsääntöisesti vain hengaamaan tai hipsterikahvilaan chailattelle. Sama ilmiö näkyy ostoskeskuksissa: Jumbo keikkuu pääkaupunkiseudun ostoskeskusten myyntikärjessä vuodesta toiseen, vaikka sinne on surkeimmat julkiset liikenneyhteydet. Loistavien joukkoliikenneyhteyksien päässä sijaitsevan Kampin keskimääräinen ostos kävijää kohden on puolestaan ylivoimaisesti alhaisin.

Helsingin keskustaa näivettävät useat seikat. Suurin syypää on kaikkien tuntema autovihamielisyys, joka ei tarkoita ainoastaan parkkipaikkojen vähenemistä. Kyllä keskustan parkkihalleista saa aina pysäköintipaikan. Sen sijaan Helsingin kaupungin liikennesuunnittelu ei ole koskaan ottanut huomioon muiden kuin työmatkailijoiden tarpeita. Siis niiden, jotka tulevat aikaisin aamulla keskustaan ja lähtevät sieltä kuin suinkin pääsevät.

Keskeisin virhe kaupunkisuunnittelussa on oikean metron puute. Länsimetro tuo toki pääkaupunkiin tasa-arvoa: nyt keskustaan pääsee pummilla niin idästä kuin lännestä. Pikaraitiotiet vain siirtävät ihmisiä paikasta toiseen keskustan ulkopuolella. Mielipidekirjoituksessa kehotettiin Helsinkiä ottamaan pyöräilyn ja jalankulun suosimisessa mallia kaupungeista, joissa metro toimii joka paikassa. Ei siis Helsingissä. Otetaan sitten mallia vaikka Münchenistä, jossa pyöräily jalankulkukeskustassa on kielletty kello 9–21.

Autolla keskustaan tulo on jatkuvaa painajaista, ja maanalainen joukkoliikenne on olematonta. Vuosikymmenestä toiseen. Pääväylät on tukittu vuosiksi, ja on turha kuvitella, että niiden joskus avautuessa keskustan yrittävät eivät olisi jo nostaneet kytkintä. Silloin on varmasti tilaa kävellä ja pyöräillä keskustassa tyhjiä liikehuoneistoja ihastellen.

Juha Martelius

valtiotieteiden tohtori, Helsinki

