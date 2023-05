Kauppalehti toteaa, että hallitusneuvottelujen ensimmäinen päivä vietettiin seminaarissa, jossa luennoitiin Suomen tilannekuvasta.

”Listalla olivat julkinen talous, puolustus, ilmastonmuutos, koulutus, EU-politiikka, teknologia sekä lasten ja vanhusten asiat. Suomen haasteet ovat varsin selvät: väestö ikääntyy ja uudet ikäluokat ovat aiempaa pienemmät. Hyvinvointivaltiolle pitäisi löytyä maksajia tulevaisuudessakin. Julkisen talouden velkasuhde pitäisi saada taitettua ja tuottavuutta sekä talouskasvua nostettua. Samalla ilmastonmuutos asettaa yhä tiukemmat reunaehdot sille, millä tavalla talouskasvua pitäisi tuottaa.”

”Haasteista huolimatta ratkaisuja on olemassa. Talouskasvua voi saada aikaan tuottavuutta parantamalla nykyiselläkin syntyvyydellä. Pitää panostaa esimerkiksi koulutukseen.”

”Opetus- ja kulttuuriministeriössä on puolestaan laskettu, että koulutustason voimakas nousu nuorissa nostaisi työllisyyttä ja tuottavuutta niin, että huoltosuhde voisi 2030-luvulta eteenpäin kohentua ja pitkän aikavälin heikkeneminen jäädä odotettua pienemmäksi. Tuottavuutta syntyisi myös panostamalla tietointensiivisiin palveluihin, kuten Ruotsi on tehnyt.”

”Kokoomus on esittänyt kynnyskysymykseksi kuuden miljardin euron sopeutuksia tämän vaalikauden aikana. Se tulee olemaan vaikeaa, etenkin kun samalla vaalikaudella on myös uutta rahaa vaativia kohteita. Vaikka talouden päälinjauksista on samanmielisyyttä oikeistopuolueiden kesken, linjaukset pitää toteuttaa yksityiskohdista päättämällä. Kovia vääntöjä odotetaan myös maahanmuutosta, ilmastotoimista ja EU-politiikasta.”

”Selvää on, ettei Suomen ongelmiin ole yhtä ratkaisua, vaan lukuisia, yhteiskunnan eri puolilla. Päättäjiltä vaaditaan älykkyyttä ja kaukokatseisuutta, ettei sahata sitä oksaa, joka voi huomenna tuottaa hedelmää.”

Ilta-Sanomat arvioi, että kokoomuksen, perussuomalaisten, Rkp:n ja kristillisdemokraattien hallituspohja ei synny helpolla.

”Kaikilla puolueilla tuntuu kuitenkin olevan yhtenäinen kuva tärkeimmästä eli talouteen vaadittavista sopeutustoimista. Kokoomuksen esitys kahden vaalikauden aikana toteutettavasta 6 plus 3 miljardin sopeutuksesta on neuvotteluiden pohjana.”

”Tiistaina kävi selväksi, että jo ennakkoon hallitusneuvottelujen pahimpana kipupisteenä pidetty työperäinen maahanmuutto on todennäköisesti neuvotteluiden kysymyksistä vaikein. Riikka Purran perussuomalaiset on jäämässä yksin jarruttelemaan työperäisen maahanmuuton helpottamista, jolla on myös suora kytkös toiseen vaikeaan teemaan – työmarkkinakysymyksiin.”