Nimimerkki Äiti kirjoitti (HS Mielipide 3.5.), että Kela-taksi on toistuvasti jättänyt saapumatta ja kirjoittajan lapsi ei siksi ole päässyt sovittuihin terveydenhuollon tapaamisiin. Kirjoittaja kertoi, että on vaikea uskoa palautteen menevän perille, jos sen lähettää suoraan palveluntuottajalle.

Olemme pahoillamme, että kirjoittajan lapsen taksikuljetukset eivät ole toteutuneet. Tämä on erityisen ikävää, kun kyseessä on haavoittuvassa asemassa oleva lapsi.

Taksimatkojen palveluntuottaja on tehnyt Kelan kanssa sopimuksen, jonka mukaan palveluntuottaja on velvollinen hoitamaan kaikki tilatut kuljetukset sopimuksen mukaisesti ja ajallaan. Jos palveluntuottaja ei kuitenkaan pysty hoitamaan kuljetusta sovitusti, sen pitää järjestää asiakkaalle korvaava kuljetus ja ilmoittaa muutoksista hyvissä ajoin. Jos palveluntuottaja ei toimi näin, se rikkoo sopimusta.

Kelassa toivomme, että asiakkaat antavat palautteen ensisijaisesti palveluntuottajalle. Kun palveluntuottaja saa palautteen suoraan, se pystyy reagoimaan palautteeseen ja korjaamaan toimintaansa nopeammin kuin jos palaute kulkee Kelan kautta.

Palautetta voi kuitenkin antaa myös suoraan Kelalle verkkosivuillamme tai puhelimitse. Näin kannattaa tehdä esimerkiksi silloin, jos puutteet palvelussa ovat toistuvia tai palautteella ei näytä olevan vaikutusta. Palautteessa on tärkeää kertoa mahdollisimman tarkasti, mitä on tapahtunut, missä ja milloin.

Kelalla on mahdollisuus määrätä sanktioita palveluntuottajille, jos palvelun laadussa on puutteita. Tarvittaessa näin on myös tehty.

Anne Giss

vastaava suunnittelija, Kela

Otto Talvitie

suunnittelija, Kela

