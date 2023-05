On tärkeää vaatia hallitukselta ihmisoikeuksia kunnioittavaa politiikkaa.

Käynnissä olevissa hallitusneuvotteluissa päätetään Suomen maahanmuuttopoliittinen suunta seuraaviksi vuosiksi. Työperäisen maahanmuuton edistämisellä on yhteiskunnalliset äänensä, mutta on tärkeää vaatia hallitukselta myös ihmisoikeuksia kunnioittavaa politiikkaa.

Oikeus turvapaikan hakemiseen on YK:n ihmisoikeusjulistukseen ja EU:n perusoikeuskirjaan kirjattu ihmisoikeus. Jokaisella on oikeus hakea kansainvälistä suojelua oman valtionsa ulkopuolella, mikäli hän on vakavien oikeudenloukkausten tai vainon vaarassa kotimaassaan. Sodan lisäksi ilmastokriisi aiheuttaa hengenvaaraa ja tilanteita, joissa perus- ja ihmisoikeudet eivät toteudu. Nykyisessä globaalissa tilanteessa on tärkeää, että hallitus tunnistaa myös tarpeen ihmisoikeusperustaiselle turvapaikkapolitiikalle.

” Pitkittyneet prosessit vaarantavat hakijoiden hyvinvoinnin.

Hallitusohjelmassa on varmistettava, että kansainvälistä suojelua tarvitsevilla on tosiasiallinen mahdollisuus hakea Suomesta turvapaikkaa. Tätä oikeutta on vahvistettava muun muassa laajentamalla kiintiöpakolaisjärjestelmää ja takaamalla turvallisia reittejä hakea turvapaikkaa esimerkiksi myöntämällä humanitaarisia viisumeita.

Muukalaispassin saamisen helpottaminen auttaisi sekä Suomessa asuvia pakolaistaustaisia paperittomia virallistamaan oleskelunsa että kansainvälistä suojelua saaneita perheenyhdistämisessä. Perhe-elämän suoja on perus- ja ihmisoikeus, jonka kunnioittamisen tulee olla hallituksen agendalla. Nyt kansainvälistä suojelua saaneiden tai muutoin Suomeen asettuneiden mahdollisuus saada perheensä luokseen on heikko.

Hallituksen on turvattava turvapaikkamenettelyn resurssit, jotta hakemukset voidaan käsitellä laadukkaasti ja lainmukaisissa aikarajoissa. Pitkittyneet prosessit vaarantavat hakijoiden hyvinvoinnin ja kotoutumisen ja tulevat lopulta yhteiskunnalle inhimillisesti ja taloudellisesti kalliiksi.

Meri Korniloff

toiminnanjohtaja

Sanna Valtonen

puheenjohtaja

Turvapaikanhakijoiden tuki ry

