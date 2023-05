Tarvitsemme myös isoja tapahtumatiloja, jotta Suomessa voidaan järjestää isoja tapahtumia.

Eri puolille Suomea on rakenteilla nykyaikaisia tapahtumatiloja, jotka mahdollistavat monipuolisen tapahtumajärjestämisen. Kun suuria tapahtumatiloja rakennetaan, on tärkeää, että ne ovat hyvin saavutettavissa julkisilla liikennevälineillä, pyörällä ja kävellen, jotta tapahtumakävijät eivät ruuhkauta kaupunki-infraa. Tapahtumatila ei itsessään tee kaupungista autovaltaista, kun sijainti on sopiva ja yhteydet toimivat.

Tapahtumat ja tapahtumatilat eivät näivetä kaupunkia. Päinvastoin tapahtumat luovat kysyntää ravintola-, majoitus- ja muille palveluille ja elävöittävät kaupunkia. Esimerkiksi viime vuonna järjestetty Uefa Super Cup toi Helsinkiin 14,5 miljoonaa euroa. Tapahtumat vahvistavat ihmisten suhdetta kaupunkiin, ja tapahtumat rakentavat paikkakuntien elinvoimaa ja vetovoimaa.

Suomi on isojen kansainvälisten tapahtumien näkökulmasta syrjässä. Runsas vuosi sitten Venäjän aloittama Ukrainan sota on sementoinut sen, että olemme esimerkiksi keikkakiertueiden näkökulmasta perällä. Tarvitsemme isoja tapahtumatiloja, jotta Suomessa voidaan järjestää isoja tapahtumia. Muutoin käy niin, että ihmiset menevät ulkomaille katsomaan lempiartistiaan, jota ei saa kannattavasti Suomeen esiintymään, koska meillä ei ole soveltuvia tiloja.

Sami Kerman

toimitusjohtaja

Tapahtumateollisuus ry

