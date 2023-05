Tuttavapiirissäni peräti neljä 45–49-vuotiasta on sairastunut rintasyöpään.

Toiminnanjohtaja Anu Niemi Rintasyöpäyhdistyksestä kirjoitti (HS Mielipide 29.4.), että rintasyöpäseulontoja tulisi laajentaa 45–74-vuotiaisiin.

Nykyisin nuorimmat seulontoihin pääsevät ovat 50-vuotiaita. Seulonnat ovat tärkeitä rintasyövän varhaisen toteamisen kannalta. Riittävän ajoissa löydetty syöpä pysyy paikallisena eikä leviä muualle elimistöön aiheuttaen hengenvaaraa.

Normaalikokoisessa tuttavapiirissäni peräti neljä 45–49-vuotiasta on sairastunut rintasyöpään. Tilanne on tullut heille kuin salama kirkkaalta taivaalta. Lähisuvussa ei ole ollut rintasyöpää, ei huonoja elintapoja eikä hormonihoitoja. Kolme neljästä on ollut normaalipainoisia.

Moni on ihmetellyt, miksi kukaan ei ollut kertonut jo 45-vuotiaan olevan mahdollista saada rintasyöpä ilman perinnöllistä alttiutta. Eikö tästä voisi mainita esimerkiksi työterveyshuollossa?

Moni on löytänyt itse patin, joka on osoittautunut syöväksi. Ikävä kyllä on olemassa myös yleinen rintasyöpätyyppi, jossa kyhmyä ei aina käsin pysty tuntemaan sen litteyden vuoksi, vaikka se ei ihan pieni enää olisikaan. Tämäkin puoltaa mammografia-kontrollien tarpeellisuutta.

Sairaus voi siis olla todella salakavala. Jos rintasyöpäseulonnat aloitettaisiin jo 45-vuotiaina, monta murhenäytelmää sekä myös yhteiskunnan varoja säästyisi. Nyt otetaan aikamoisia riskejä, rintasyöpä kun ei välttämättä erityisemmin oireile.

Mitä tulee tiiviiseen rintakudokseen, olen samaa mieltä kuin Anu Niemi. Vuonna 2002 tapahtui virhe seulonnoissa. Nainen kuoli lopulta eläkeikänsä alussa, koska sai väärän negatiivisen tuloksen julkisista seulonnoista. Syöpä ehti levitä, koska naista ei ohjattu ultraäänitutkimukseen. Rintakudos oli tiivis, mutta mitään siihen liittyvää tietoa ei seulonnoissa ikävä kyllä annettu.

Lääketieteessä on tuolloinkin ollut tietämys mammografian vajavaisuudesta tutkimusmenetelmänä suhteessa sisäisesti tiiviiseen rintakudokseen.

Minna Karjalainen

Espoo

