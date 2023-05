Näyttää siltä, että helsinkiläiset päättäjät eivät osaa kuunnella. Kokonaiskuva keskustan vetovoimaisuudesta on hukassa.

Helsingin Sanomissa julkaistuissa mielipidekirjoituksissa ydinkeskustasta on moneksi: se on tai ei ole henkitoreissaan, autoilu tuhoaa elinvoiman, kaupunki ei estä keskustaan ajamista, mallia pitää ottaa Pariisista ja asukkaat eivät kestä muutosvauhtia.

Keskustaan pitää mahtua asukkaiden, yritysten, kiinteistönomistajien, kivijalkaliikkeiden, tapahtumien, taide-elämysten, opiskelijoiden, tavaraliikenteen, joukkoliikenteen, henkilöautojen, pyörien, turistien ja työssäkävijöiden. Tästä syntyy ydinkeskustan elinvoima.

Ydinkeskustasta puuttuu yli 20 miljoonaa käyntikertaa verrattuna vuoteen 2019. Yritysten liikevaihdot ovat yhä 20–30 prosenttia normaalitasosta, eikä tähän ole nähtävissä nopeaa parannusta. Näiden lukujen valossa ei ole lainkaan varmaa, että keskustassa toimivat yritykset voivat jatkossa tarjota riittävän monipuolisia palveluja. Ne ovat keskeinen elinvoiman edellytys niin asukkaille kuin muulta keskustaan saapuvillekin.

Ydinkeskustan näivettymiskehitys on pitkäaikaisen kehityksen tulos, johon maankäytön ja liikenteen suunnittelulla on ollut merkittävä vaikutus. Keskustan elinvoima on paljon laajempi kysymys kuin se, pitääkö autoilua rajoittaa, vievätkö Tripla ja Redi kävijät, tehdäänkö lisää minipuistoja vai toteutetaanko Esplanadilla kokeiluja kaistoja poistamalla. Viime kädessä helsinkiläiset poliitikot ja hyvin pitkälti kaupunkiympäristötoimiala päättävät, miten vetovoimainen keskusta on. Nyt näyttää siltä, että päättäjät eivät osaa kuunnella, ja kokonaiskuva on hukassa.

Elinkeinoelämän ja yritysten näkemykset on otettu heikosti huomioon esimerkiksi viimeaikaisten käveltävien alueiden laajentamiskokeiluissa tai ennätyksellisten liikenneinfrainvestointien aikataulutuksessa. Samaa viestiä kaikuu myös muiden käyttäjäryhmien osalta.

Helsingin kaupungin tulisi kuulla eri käyttäjäryhmiä yhdessä ja erikseen siitä, mitä tarkoittaa elinvoimainen ydinkeskusta ja miten se yhdessä toteutetaan.

Markku Lahtinen

johtaja

Helsingin seudun kauppakamari

