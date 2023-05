Lääkkeiden vuosiomavastuu eli lääkekatto on vuodessa 592,16 euroa.

Terveydenhuollon maksukattojen tarkoitus on suojata ihmisiä kohtuuttoman suurilta kustannuksilta sairauden hoidossa. Pelkästään lääkkeiden vuosiomavastuu eli lääkekatto on vuodessa 592,16 euroa. Tämä on liian suuri kertamaksu monelle pitkäaikaissairauksia sairastavalle etenkin, jos käytössä on kalliita lääkkeitä.

Mahdollisuus maksaa lääkkeiden vuosiomavastuu osissa on suhteellisen helposti toteutettava ja monia lääkkeiden käyttäjiä helpottava ratkaisu, joka tulee toteuttaa tulevalla hallituskaudella. Asiaa kannattaa laajempi yhteistyöverkosto, jossa on mukana potilas- ja lääkärijärjestöjä sekä lääkealan ammattilaisia.

Hannele Kirveskoski

vaikuttamistyön asiantuntija, Psoriasisliitto

Mirjami Tran Minh

erityisasiantuntija

Soste – Suomen sosiaali ja terveys ry

