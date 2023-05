Kielitaito on elintärkeä pääoma Suomen menestymisen kannalta.

Suomi on tärkein kieli, Suomessa. Maailmalla englanti on tullut yleiskieleksi. On hyvä olla ylpeä Suomesta ja omasta kielestä. Samalla on syytä olla nöyrä ja muistaa, että Suomessa asuu vähemmän väkeä kuin esimerkiksi Pariisissa ja Roomassa yhteensä.

Kävin oppikoulun 1960-luvulla. Luin kahdeksan vuotta ruotsia, seitsemän saksaa ja kolme englantia. Kun aloitin opiskelun Tampereen teknillisessä korkeakoulussa, ensimmäiseksi sain käteeni englanninkielisen Fortran ohjelmointikielen monisteen. Sitä piti lukea ahkerasti sanakirjaa käyttäen. Fysiikan oppikirjoina käytettiin Alonson ja Finnin englanninkielisiä kirjoja. Ne olivat erinomaisen hyvät oppikirjat, vaikka vaativatkin jälleen ahkeraa sanakirjan käyttöä.

Olen ollut kiitollinen siitä vankasta kielipohjasta, jonka sain oppikoulusta ruotsin ja saksan kielessä. Työelämässä aloitin kansainvälistymisen isossa pohjoismaisessa tutkimusohjelmassa. Työkielenä oli pääsääntöisesti ruotsi, norja sekä skandinaaviska. Päivälliskeskustelut käytiin vain näillä kielillä. Se aktivoi hyvin kouluruotsia. Näin sain myös ensimmäiset ruotsalaiset ystäväni. Pohjoismainen yhteistyö laajeni seuraavaksi Saksaan. Onnistuin rakentamaan hyvät suhteet myös saksalaisiin kollegoihin, kun käytin yksinomaan saksaa työkielenä.

Englannin kielen merkitys kasvoi nopeasti rakentaessani suhteita tutkijoihin Yhdysvalloissa. Muutaman kuukauden vaihtokoulutus perheen kanssa Yhdysvalloissa aktivoi englannin kielen käyttöä. Väitöskirjani tein luonnollisesti englanniksi. Se avasi pääsyn EU:n tutkimusohjelmaan jo vuonna 1986, monta vuotta ennen kuin Suomi liittyi EU:hun.

Kari Tammi valotti mielipidekirjoituksessaan (HS 7.5.) hyvin kielitaidon merkitystä. Kielitaito on elintärkeä pääoma Suomen menestymisen kannalta. Meidän tuotteemme, palvelumme ja osaamisemme perustuu vahvaan vuorovaikutukseen muiden maiden kanssa. Vain siten voimme kehittää ja viedä maailmalle työmme tuloksia.

Jouko Tapio Suokas

tekniikan tohtori, Tampere

