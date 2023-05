Ihmisyys on unohtunut ammattikorkeakoulujen tilauskoulutuksesta.

Laurea on yksi niistä oppilaitoksista, joissa opiskelevilla kenialaisilla on ollut maksuvaikeuksia.

Laurean tilauskoulutuksesta tulee päivittäin huolestuttavia uutisia liittyen Keniasta tulleisiin sairaanhoitajaopiskelijoihin (HS 5.5.). Opiskelijoilla oli käsitys, että heillä olisi mahdollisuus työllistyä alan töihin opintojen aikana Suomessa.Toisin kävi: opiskelijat joutuvat yllättäen maksamaan suuret summat opinnoistaan, työtä ei ole, ja uhkana on karkotus Suomesta.

Ongelmien tultua ilmi on syntynyt vaikutelma, että Laurea yrittää pestä kätensä koko sopasta. Tämänhetkisen tiedon valossa on vaikea uskoa, ettei ongelmista olisi tiedetty jo aikaisemmin. Hälytyskellojen olisi pitänyt soida mutta vaikuttaa siltä, että raha on ummistanut ihmisten silmät. Laurean hallitus on 4. toukokuuta tehnyt päätöksen, jolla mahdollistetaan maksusuunnitelmat opiskelijoiden kanssa. Tämä päätös ei kuitenkaan poista ongelmia, ja päätös on tehty vähän liian myöhään.

Näyttää siltä, että tilauskoulutusta tarjotaan raha edellä ja unohdetaan opiskelijoiden ja yhteiskunnan etu. On aika nostaa käsi virheen merkiksi ja siivota itse aiheutettu sotku. Opiskelijoille on mahdollistettava tutkinnon suorittaminen loppuun Suomessa. Olisi vastuutonta jättää opiskelijat oman onnensa nojaan.

Laurean lisäksi ongelmia on ollut myös Tampereella, Lappeenrannassa sekä Imatralla. Tilanne on ajanut osan opiskelijoista äärimmäisiin ratkaisuihin, joihin kukaan meistä ei haluaisi lähimmäisen joutuvan. Raha ei saa mennä ihmisyyden edelle. On vastuunkannon aika. Tilauskoulutuksen riskeistä on varoitettu jo aikaisemmin, ja nyt riskit kävivät toteen.

Tämän tapauksen valossa vaadimme, että korkeakoulujen on laadittava tilauskoulutusta varten eettinen ohjeistus, johon kaikkien tilauskoulutusta tarjoavien suomalaisten korkeakoulujen on sitouduttava. Ohjeistuksen on katettava kaikki ne toimet, joilla voidaan varmistaa opiskelijan oikeusturva ja ihmisarvoinen kohtelu tilauskoulutuksessa.

Joonas Soukkio

puheenjohtaja

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Mirko Varpunen

hallituksen puheenjohtaja

Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Laureamko

