Iltalehden Juha Ristamäki kirjoittaa, että puolustussopimus Yhdysvaltain kanssa on viimeisin, tärkeä palanen Suomen turvallisuuden verkkoa.

”Suomen ja Yhdysvaltain välille neuvotellaan parhaillaan sopimusta kahdenvälisestä puolustusyhteis­työstä.”

”Sopimus määrittelee Yhdysvaltojen joukkojen asemaa niiden toimiessa Suomen alueella. Käytännössä se tarkoittaa, että nyt määritellään, miten Yhdysvaltain asevoimat voivat esteettä käyttää Suomen maaperää ja Puolustusvoimien tiettyjä tukikohtia ja alueita harjoitteluun ja materiaalien varastointiin.”

”Suomen Nato-jäsenyys ei vähennä Yhdysvaltojen kanssa tehtävän kahdenvälisen yhteistyön merkitystä, vaan avaa sille uusia mahdollisuuksia. Sopimuksen myötä Suomella on myös entistä paremmat valmiudet Nato-jäsenyytemme toimeenpanoon– –.”

”Puolustusyhteistyösopimus ei tuo Suomeen pysyvää Yhdysvaltain tukikohtaa, mutta se tuo Yhdysvaltain asevoimien hyvin tiiviin läsnäolon tänne. Yhdysvallat kierrättää joukkojaan ympäri Euroopan liittolaismaita, näin tulee tapahtumaan myös Suomen osalta.”

”Suomessa tulee siis olemaan käytännössä koko ajan yhdysvaltalaisia joukkoja ja niiden asetarvikkeita. Siitähän on jo saatu esimakua, kun harjoitteluyhteistyö on viimeisen yli vuoden ollut hyvin läheistä.”

”Vaikka Suomi onkin nyt Naton jäsen, tuo Yhdysvaltain joukkojen läsnäolo lisäturvaa. Se nostaa entisestään aggression kynnystä Venäjälle.”

”Suomen pitää nyt vain kaikin tavoin varmistaa, että hyödynnämme kaikki sopimukselliset ja sotilaalliset keinot, joilla nostamme omaa valmiuttamme. Se on paras keino pyrkiä varmistamaan, että sitä valmiutta ei koskaan jouduttaisi testaamaan.”

Aamulehden mukaan asuntokaupassa on nähtävissä toivoa.

”Asuntojen hintojen lasku ja samaan aikaan tapahtuva korkojen nousu on saanut ostajat jarruttelemaan.”

”Jos seuraa uutisia otsikkotasolla, tilanne saattaa vaikuttaa vaikealta. Synkän kuvan taustalta on kuitenkin luettavissa positiivisia merkkejä.”

”EKP:n [viime torstainen] koronnosto oli nyt vain 0,25 prosenttiyksikköä, kun viimeistä edeltävissä kokouksissaan EKP on nostanut ohjauskorkoja 0,5 prosenttiyksiköllä. Tämä tarkoittaa, että nousuvauhti on hidastunut. Nyt on erittäin vaikeaa palata enää kovempiin lukemiin. Asiantuntijat arvioivatkin, ettei isoja korotuksia ole näköpiirissä lähiaikoina.”

”Tamperelaisten kiinteistönvälittäjien mukaan etenkin ensiasunnon ostajat, asuntosijoittajat ja asuntojen myyjät ovat alkaneet aktivoitua.”

”Alhaisten hintojen vuoksi markkinoilla voi nyt myös tehdä hyviä kauppoja.”