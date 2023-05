Opiskelijat tekevät nykyään paljon töitä poistaakseen syrjiviä käytäntöjä ja häirintää. Saman tulee näkyä työnantajatasolla.

It-firman toimitusjohtaja käyttäytyi häiritsevästi opiskelijoita kohtaan Tampereella (HS 4.5.). Tampereen Teekkarit ry sekä koko opiskelijayhteisö ovat reagoineet tilanteen vaatimalla vakavuudella ja tuominneet toimitusjohtajan häirinnän. Toimitusjohtaja puolestaan perusteli toimintaansa sanoen, ettei hän oikeasti tiennyt, että vappuna ei saa viljellä vanhaa vappuhuumoria.

Huumorin varjolla viljelty seksuaalinen häirintä ei ole vitsi. Jokaisella on oikeus tulla työ- ja opiskeluympyröissään kohdelluksi asiallisesti arkena ja juhlissa. Kyseinen tapaus on jälleen esimerkki siitä, että työnantajatasolta puuttuu perustason ymmärrystä siitä, millainen käytös toisia kohtaan on soveliasta. Selitys tietämättömyydestä on huolestuttava. Kenenkään, mutta etenkään vastuuasemassa olevan, ei pidä kuvitella ”röh, röh” -vitsien olevan ok.

” Jokaisella työpaikalla on tehtävä konkreettisia toimenpiteitä häirintää vastaan.

Opiskelijat tekevät nykyään paljon töitä poistaakseen syrjiviä käytäntöjä ja häirintää. Saman tulee näkyä työnantajatasolla. Yritysten kampanjat naisten ja muiden aliedustettujen ryhmien houkuttelemiseksi alalle eivät riitä, jos jo johdon ymmärrys häirinnän perusasioista puuttuu.

Jokaisella työpaikalla on tehtävä konkreettisia toimenpiteitä häirintää vastaan. On tärkeää luoda puheeksi ottamiseen myönteisesti suhtautuvaa kulttuuria. Työntekijät johtoa myöten tarvitsevat koulutusta häirinnästä ja tietoa siitä, miten toimia häirintätapauksissa, sekä erilaisia tapoja ilmoittaa häirinnästä. Muun muassa tällaisilla teoilla varmistetaan, että nollatoleranssi on enemmän kuin sanoja. Se on vastuunkantoa.

Työnantajat, ottakaa mallia opiskelijoilta ja siirtykää tekoihin. Vastuu asenteiden muuttumisesta ja turvallisesta työelämästä on teillä.

Elina Nikulainen

väkivallan vastaisen työn asiantuntija, Helsinki

Tiina Mikkonen

saavutettavuusasiantuntija, Tampere

