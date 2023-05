Helsingille on tärkeää tarjota koululaisille maksuttomia ja huokeita kesänviettotapoja eri puolilla kaupunkia.

Helsingissä on useita skeittipaikkoja. Kuvassa Eläintarhan skeittipuisto.

Eveliina Hostila ja Sari Nikula kirjoittivat lapsen oikeudesta lomaan perheen rahatilanteesta riippumatta (HS Mielipide 5.5.). Myös Helsingin kaupunki jakaa huolen lasten ja nuorten jaksamisesta. Kaikilla pitäisi olla oikeus itselle mieluisaan lomanviettoon perheen rahatilanteesta huolimatta. Siksi meille on tärkeää tarjota koululaisille maksuttomia ja huokeita kesänviettotapoja eri puolilla kaupunkia.

Tulevana kesänä tarjontaa on leireistä erilaisiin kursseihin ja työpajoihin, mutta on myös paljon vapaamuotoista ja maksutonta yhdessä tekemistä ja hengailua ilman ennakkoilmoittautumista. Tiedossa on myös nuorten itsensä järjestämiä tapahtumia ja toimintaa eri puolilla kaupunkia. Niissä korostuu nuorten toive tapahtumista ja tekemisestä, jossa voi tutustua uusiin ihmisiin. Helsingin kesätarjonta kootaan Nuorten Helsinki -verkkosivulle ja julkaistaan 22. toukokuuta. Valikoima täydentyy viikoittain myös loman alettua.

Mikko Vatka

nuorisoasiainjohtaja, Helsingin kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.