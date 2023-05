Husissa ainakin yhden ministerin tietoja urkkinut työntekijä oli Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen. Se on selvästi havahduttanut poliitikkoja.

Kaksoiskansalaisuus nousi taas aiheeksi, kun selvisi, että ainakin yhden ministerin tietoja väestötieto- ja potilastietojärjestelmistä urkkinut Hus-yhtymän työntekijä oli Suomen ja Venäjän kaksoiskansalainen.

Toimitusministeristön ministerit ovat olleet järkyttyneitä mutta myös ärtyneitä Husille, joka heidän mukaansa on välittänyt tapahtuneesta heikosti tietoa.

Urkittu ministeri käsitteli HS:n tietojen mukaan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, eikä joidenkin ministerien mukaan Hus näytä ymmärtävän asian ulko- ja turvallisuuspoliittista ulottuvuutta.

Suomi salli kaksoiskansalaisuuden vuonna 2003. Silloin puhuttiin lähinnä Suomen passista luopuneista ulkosuomalaisista. Sitten huomattiin, että kaksoiskansalaisten yleisin toinen kansalaisuus on Venäjän.

Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisten määrä jatkoi kasvuaan. Samalla Venäjä muuttui koko ajan itsevaltaisemmaksi ja vihamielisemmäksi länttä kohtaan. Silti vasta Venäjän miehitettyä vuonna 2014 Krimin Suomessa alettiin kunnolla pohtia, onko ok, jos korkeissakin viroissa olevilla voisi olla Venäjän kansalaisuus. Venäjä kun pitää kaksoiskansalaisia vain venäläisinä.

Sittemmin kaksoiskansalaisten pääsyä Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin on rajattu.

” Pitkään onkin eletty horroksessa.

Husissa tapahtuneen urkinnan tutkinta on vielä kesken. On kuitenkin selvää, että tässä maailmantilanteessa Venäjän kansalaisen pääsyllä urkkimaan keskeisen ministerin tietoja on vaikutuksia.

Pitkään onkin eletty horroksessa. Iso joukko Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisia, joita on runsaat 30 000, on ummistanut silmänsä Venäjän kehitykseltä ja suhtautunut kaksoiskansalaisuuteen kuin ilmaiseen lounaaseen: voi olla EU-kansalainen mutta matkustaa Venäjälle ilman viisumia.

Virallisesti Suomen ja Venäjän kaksoiskansalaisuus ei ole este useimpiin tehtäviin, mutta korkeimman hallinto-oikeuden vuosikirjapäätöksen perusteella kaksoiskansalaisen kevytkin yhteys Venäjään riittää esteeksi. Tästä on seurannut linjan hapuilua ja vaikeasti ennakoitavia päätöksiä, mikä ei ole oikeusvaltiossa hyvä malli. Ehkä nyt asia hoidetaan vihdoin kuntoon.

Tilanne on tietenkin ikävä Suomelle lojaaleille kaksoiskansalaisille. Venäjän johto kuitenkin hahmottaa olevansa pitkässä sodassa länttä vastaan ja on valmis mobilisoimaan vaikka kiristämällä kaikki mahdollisina pitämänsä resurssit.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.