Vappu Hyytinen kirjoitti (HS Mielipide 8.5.), etteivät perheelliset pärjää arjessa ilman autoa. Helsingissä väite ei siviilisäätyyn katsomatta pidä paikkaansa. Meillä on Euroopan paras julkinen liikenne ja nykyisin myös erinomaiset pyörätiet, joita kehitetään jatkuvasti. Lähin kauppa on yleensä enintään kilometrin päässä. Sillä, jolla on varaa autoon, on nykyisin myös mahdollisuus tilata ostokset kotiin, jos kaupassa käynti ei kiinnosta. Myös lähikoulu ja päiväkoti ovat yleensä kävelymatkan päässä.

Autosta tulee kuitenkin helposti yksi ylimääräinen perheenjäsen, ja autollisen on käytettävä autoa ajoittain vähintäänkin perustellakseen sen olemassaolo. Harmittaahan maksaa autoveroa, jos ei saa rahoilleen vastinetta. Autoilu on välillä helpompi ja nopeampi vaihtoehto, mutta ei välttämättä mukavampi.

” Elämä ilman autoa on hyvää elämää.

Räntäsateessa voi olla paljon tunnelmallisempaa talsia päiväkotiin tai kouluun käsi vanhemman kädessä kuin viettää matka lämmitettyyn autoon sullottuna. Kun on selvitty perille, on saatu liikuntaa ja raitista ilmaa sekä ehditty suunnitella päivää yhdessä. Kavereiden kanssa voi olla jännittävämpää mennä treeneihin fillarilla tai julkisilla kuin istua autossa vanhemman valvovan silmän alla.

Autottomaan elämäntapaan tottunut lapsi ja nuori osaa liikkua suvereenisti julkisilla liikennevälineillä, jalan ja pyörällä. Hänestä kasvaa aikuinen, jolle arkiliikunta on elämäntapa – yksityisautoilu vaihtoehdoista vähiten mieluisa. Kansantaloudesta huolestunutta voi lohduttaa tieto siitä, että autoverotulojen lasku kompensoituu liikkumattomuudesta aiheutuvien terveyskulujen vähentymisellä.

Nelihenkinen perhe pärjäsi 1980-luvulla Koillis-Helsingissä hyvin ilman autoa ja Itä-Helsingissä 2020-luvulla erinomaisesti. Elämä ilman autoa on hyvää elämää.

Kaisa Eskola

luokanopettaja, Helsinki

