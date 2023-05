Käteisellä on ominaisuuksia, joita ei voi digitalisoida.

Digitaalista euroa käsitellyt juttu (HS 9.5.) sisälsi tarkennusta kaipaavia kohtia. Jutussa ei selkeästi erotettu toisistaan kuluttajan ja keskuspankin näkökulmaa. Jälkimmäisestä käsiteltiin vain keskuspankin ja liikepankkien välisiä suhteita ja eräitä (spekulatiivisia) rahapolitiikan kysymyksiä.

Käteinen eli setelit ja kolikot ovat keskuspankkirahaa. Digitaalinen keskuspankkiraha (CBDC) voidaan toteuttaa kolmella erilaisella perusrakenteella. Arvopohjaisessa rakenteessa rahallinen arvo (token) olisi tallennettu käyttäjän hallussa olevaan digitaaliseen lompakkoon. Tilipohjaisessa rakenteessa tietoa eri omistajien varoista ylläpidettäisiin yhdessä tilikirjassa ja tilillä olevia varoja käytettäisiin tunnistautumalla tilin omistajaksi (keskuspankissa oleva tili, online). Epäsuorassa rakenteessa tili keskuspankkiin avattaisiin jonkin kolmannen osapuolen, kuten liikepankin, kautta.

Jutusta ei suoraan käynyt ilmi, käsiteltiinkö siinä arvopohjaista vai tilipohjaista ratkaisua. ”Tiliksi” kutsuttiin kuluttajan laitteessa olevaa ”sähköistä lompakkoa”.

Yhdysvaltalaisten maksukorttiyhtiöiden dominanssi markkinoilla on yksi perustelu digitaaliselle eurolle, mutta vain yksi. Kysymys on lähinnä tarkastelutasosta: maksamisen vähittäismarkkinat vai kansainväliset rahan tukkumarkkinat. Viimeksi mainitussakin Yhdysvallat on mukana, reservivaluuttana.

” Yksityisyyden suojan kannalta käteinen on edelleen kuningas.

CBDC:n käyttöönotolle on esitetty myös perusteluja, jotka liittyvät nopeasti kehittyvien kryptovarojen, esimerkiksi stablecoinien, käyttömahdollisuuksien kasvuun maksuvälineinä. EU hyväksyi juuri asetuksen kryptovaroista markkinoilla, joka koskee erilaisia kryptovaroja ja kryptovarapalvelun tarjoajia.

Yksityisyyden suojan heikkeneminen digitaalisten maksutapojen käytön lisääntyessä on kasvava huoli. Sama ”huoli” avaa ovia myös digitaalista euroa vastustaville salaliittoteorioille. Näistäkin on jo esimerkkejä. Niiden torjumiseksi Euroopan keskuspankilla on vielä paljon tehtävää.

Yksityisyyden suojan kannalta käteinen on edelleen kuningas. Käteisellä on ominaisuuksia, joita ei voi digitalisoida. Käteisellä tehdyt maksutapahtumat ovat yksityisiä vertaismaksuja ilman kolmatta osapuolta. Lisäksi ne ovat reaaliaikaisia sekä riippumattomia sähköstä ja teknisistä laitteista.

Euroopan keskuspankki on ilmoittanut, että digitaalinen euro ei korvaa käteistä vaan tulee sen rinnalle. Tätä periaatetta on kaikin keinoin tuettava.

Aatos Hallipelto

Helsinki

