Helsingin ydinkeskustan kokonaiskuva kiteytyy elämyksellisyyteen.

Helsingin seudun kauppakamarin Markku Lahtinen kantoi mielipidekirjoituksessaan (HS 8.5.) huolta Helsingin ydinkeskustan elinvoimasta. Aiheen tärkeyttä ei voi liikaa korostaa. Meillä on Suomessa vain yksi pääkaupungin ydinkeskusta, ja se on ainutlaatuinen. Kuitenkin pandemian jälkeen nimenomaan keskustan kävijämäärät eivät ole palanneet.

Ydinkeskustan erityisyyttä ja vahvuuksia tulee edelleen kehittää. Tätä ajatellen kaupunkiorganisaation ja elinkeinoelämän tiiviissä vuoropuhelussa on valmisteltu ydinkeskustan maankäytön kehityskuva, joka tulee lähiviikkoina kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Ydinkeskustaan laaditaan myös liikennejärjestelmäsuunnitelma.

Keskustan tulevaisuus on kaupankäynnin ohella ainakin elämyksissä, palveluissa ja ihmisten kohtaamisissa ja viihtymisessä kauniissa, vehreässä ja merellisessä kaupungissa. Kaupunkilaisille suunnatun paneelitutkimuksen mukaan 60 prosenttia helsinkiläisistä parantaisi keskustan viihtyisyyttä lisäämällä vehreyttä. Tuskin löytyy ketään kiistämään, etteikö esimerkiksi Makasiinirannan tai Elielinaukion alueita voisi kehittää houkuttelevimmiksi.

Keskustan työmaat häiritsevät. Kaupunkimme on iässä, jossa monesti jopa satavuotiaita rakenteita on kunnostettava. Sen sijaan, että surkuttelisin työmaita, olen iloinen, että kaupunkimme pystyy pitämään infrastaan huolta. Parannamme myös joukkoliikenneyhteyksiä sekä yhteyksiä pysäköintilaitoksiin, jotta ihmisten on helppo tulla keskustaan. Joukkoliikenteen rooli on olennainen. Keskustan asiointiselvityksen mukaan yrityksen palvelualasta riippuen 60–70 prosenttia liikevaihdosta kertyi joukkoliikennematkustajien asioinneista. Toisaalta menestyvä keskusta on kiistatta jalankulkijaa houkutteleva ja moni-ilmeinen. Helsinki haluaakin laajentaa käveltävää keskustaa kunnianhimoisesti.

Kaikki viisaus ei todellakaan asu meidän virkamiesten päissä – eikä kenenkään muunkaan. Tulemme osallistamaan keskustaa koskevaa ideointiin monipuolisesti eri ihmisryhmiä. Suuren haasteen edessä tarvitaan yhtä aikaa nöyryyttä ja kunnianhimoa. Eikä keskusta ole koskaan valmis, vaan se elää ja kehittyy jatkuvasti.

Ville Lehmuskoski

toimialajohtaja

Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala

