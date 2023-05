Veikkauksen on asiakkaan rekisteröimisen yhteydessä sekä säännöllisesti asiakassuhteen aikana varmistuttava asiakkaan asuinpaikasta.

Jyri Ylänne kirjoitti (HS Mielipide 9.5.), että Loton pelaaminen loppui häneltä tähän. Hän kertoi, ettei hän Ruotsissa asuvana voi enää 15. toukokuuta alkaen pelata Lottoa, koska rekisteröityminen Veikkauksen asiakkaaksi ja Veikkaus-kortin hankkiminen ei ole mahdollista ulkomailla asuvalle. Ylänne on tässä aivan oikeassa.

Veikkauksen kuponkipelien, kuten Loton, pelaaminen edellyttää tunnistautumista 15.5. alkaen. Jotta tunnistautuminen onnistuu, tulee ensin rekisteröityä Veikkauksen asiakkaaksi.

Pelaajan tunnistaminen ja hänen asuinpaikkansa todentaminen perustuu arpajaislakiin. Veikkauksella on arpajaislain nojalla oikeus toimeenpanna rahapelejä vain Manner-Suomessa. Veikkauksen on asiakkaan rekisteröimisen yhteydessä sekä säännöllisesti asiakassuhteen aikana varmistuttava asiakkaan asuinpaikasta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Veikkaus tarjoaa pelejään vain Manner-Suomessa ja rekisteröi asiakkaikseen vain sellaisia henkilöitä, joilla on täällä vakituinen asuinpaikka.

Jos taas Veikkauksen asiakkaaksi haluavalla on tilapäinen osoite Ahvenanmaalla tai ulkomailla, hän voi rekisteröityä Veikkauksen asiakkaaksi, pelata vaikkapa Lottoa myyntipaikoissa ja käyttää muita palveluita normaalisti, mutta verkkopelaaminen ja rahansiirrot eivät ole mahdollisia.

Veikkauksen asiakaspalvelu auttaa kaikissa rekisteröitymiseen ja tunnistautumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Minna Sundholm

tiedottaja, Veikkaus

