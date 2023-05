Kirjallisesta palautteesta oppilas huomaa, mikä on mennyt hyvin ja missä on parantamisen varaa.

Kevätlukukausi lähenee loppuaan ja pian on arvioinnin aika.

Käyttäytymisestä annetaan numeraalinen arvosana todistukseen. Opetussuunnitelman mukaan käyttäytymisen arvioinnissa on tärkeää, ettei arviointi kohdistu oppilaan persoonaan, temperamenttiin eikä muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin.

Käyttäytyminen ei myöskään saa vaikuttaa oppiaineen arvosanaan. Tämän mukaista arviointia ei ole käytännössä mahdollista toteuttaa, sillä persoona ja temperamentti vaikuttavat siihen, miten oppilas käyttäytyy esimerkiksi oppitunneilla. Miten käyttäytymisen voi jättää huomioimatta miettiessään oppiaineen arvosanaa? Jos oppilas häiritsee muita oppilaita jatkuvasti tai käyttäytyy muuten epäasiallisesti, väistämättä tämä vaikuttaa myös oppiaineen arvosanaan.

Käyttäytymistä on kuitenkin tärkeää arvioida, sillä se kuuluu koulun kasvatustehtäviin. Numeraalisen arvioinnin sijasta kirjallinen palaute olisi parempi. Kirjallisesta palautteesta oppilas huomaa, mikä on mennyt hyvin ja missä on parantamisen varaa. Tärkeitä ovat myös oppilaan itsearvioinnit sekä suulliset palautteet oppituntien aikana.

Ebba Limma

luokanopettajaopiskelija, Jyväskylä

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.