Julkisen puolen psykiatria on törkeästi aliresursoitu

Julkisen puolen psykiatriaa on johdettu kuin taloyhtiötä, jossa remontteja ei ole tehty ajallaan ja korjausvelka on paisunut valtavaksi.

Psykiatrijohtajat haluavat remontoida koko järjestelmän, jonka ongelma on se, että julkiselle puolelle ei saada psykiatreja ja hoitojonot kasvavat (HS 8.5.). Husin psykiatrian toimialajohtajan Jesper Ekelundin lääke on se, että psykiatrit eivät enää kirjoittaisi psykoterapian ensimmäistä vuotta varten vaadittavia B-lausuntoja. Tyksin psykiatrian tulosryhmäjohtaja Jyrki Heikkilä näkee, että psykiatrit ovat lausuntoautomaatteja.

Työskentelin lähes 30 vuotta psykiatrina julkisella puolella enkä usko, että villakoiran ydin on B-lausunnoissa. HS:n jutussa Pirkanmaan psykiatrian toimialajohtaja Hanna- Mari Alanen arvioi, että psykiatrian ongelmat ovat kasvaneet useista pienistä puroista vuosien varrella, ja näin minäkin asian näen. Julkisen puolen psykiatriaa on johdettu kuin taloyhtiötä, jossa remontteja ei ole tehty ajallaan ja korjausvelka on paisunut valtavaksi.

Mielestäni suurimman paineen julkisen puolen psykiatriaan tuo vuosikausia jatkunut törkeä aliresursointi, josta psykiatrian ylin johto ei ole ajoissa älähtänyt. Nyt olemme tilanteessa, jossa Suomi tekee maailmanennätystä sairaalapaikkojen vähentämisessä. Se heijastuu koko hoitoketjuun julkisella puolella, missä hoidetaan kaikkein vaikeimmat potilaat.

Avohoidossa taas ei ole selkeästi määritelty, kuinka monta vaikeahoitoista potilasta yksi työntekijä voi ottaa vastuulleen. Ruohojuuritaso jää väestövastuunsa kanssa yksin. Ne, ketkä voivat, äänestävät lopulta jaloillaan.

Erikoisalana psykiatria on antoisa ja mielenkiintoinen. Se tarjoaa lääkärille mahdollisuuden monenlaiseen kehittymiseen. HS:n jutussa erikoislääkärikoulutuksen koordinaattori Johanna Rellman pohtii, onko psykiatrian opetus lääketieteellisessä sellaista, että nuoret lääkärit saisivat hyvän kuvan erikoisalasta. Hyvä kysymys. Toinen hyvä kysymys on se, tarjoaako julkinen psykiatria nuorille sellaisia työkokemuksia, että kiinnostus erikoisalaa kohtaan herää. Jokaisen B-lausunnon takana on potilas, jolle pitäisi hoitavan henkilön mielessä ja kalenterissa olla riittävästi tilaa.

Pipsa Tulikivi

psykiatri, Helsinki

