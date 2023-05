Pyörällä liikkuessa kannattaa olla kohtelias.

Taru Varre harmitteli (HS Mielipide 9.5.), että pyörän kellon soittaminen varoittamisen merkiksi saattaa tuntua ohitettavista jalankulkijoista moitteelta.

Soittokello on hyvä lähtökohta kommunikaatiolle, mutta sanallistakin viestintää tarvitaan. Pyörällä ja jalan liikkuessa sitä on mahdollista hyödyntää, toisin on auton ratista. Erityisen tehokkaaksi keinoksi olen huomannut huikata kiitoksen jalankulkijalle ohituksen yhteydessä. Saattaapa jalankulkijakin kiitokseen vastata, jolloin takuulla jää molemmille osapuolille hyvä mieli. Kokeilkaahan tätä ensi kerralla pyörällä liikkuessanne.

Terho Nissilä

Espoo

