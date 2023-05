Pitää muistaa, että Helsingin keskusta ja kantakaupunki ovat monen asuinpaikka.

Helsingin keskustan kehittämistä koskevia kannanottoja on esitetty runsaasti, viimeksi Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtaja Ville Lehmuskoski (HS Mielipide 11.5.). Useimmiten kannanotoissa Helsingin keskusta nähdään paikkana, jonne tullaan muualta viihtymään ja hakemaan elämyksiä.

Pitää muistaa, että Helsingin keskusta ja kantakaupunki ovat monen asuinpaikka, jossa pitää voida elää arkipäivää ja toimittaa siihen kuuluvia asioita. Tätä eivät palvele esimerkiksi liikkumista vaikeuttavat liikennejärjestelyt eikä pysäköintipaikkojen jatkuva karsiminen.

On ilo katsoa vanhoja kotimaisia elokuvia, joissa Helsinki näyttäytyy elävänä, toimeliaana ja viihtyisänä kaupunkina. Keskustan näivettyminen on monen tekijän summa pitkältä ajalta. Asian korjaamisessa on otettava huomioon myös kantakaupungissa asuvat – ei vain sinne tulevat ja elämyksiä hakevat.

Marja-Liisa Peltomaa

Helsinki

