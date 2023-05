Junien nopeuksien laskeminen taajama-alueilla olisi edullinen ja tehokas tapa vähentää melusaastetta.

Mielipidesivuilla on käyty keskustelua raitiotievaunujen aiheuttamasta melusaasteesta kantakaupungissa (HS 3.5.). Keskustelussa on hyvä muistaa, että pääkaupunkiseudulla asuu myös runsaasti ihmisiä tiuhaan liikennöityjen junaratojen varrella. Esimerkiksi Pukinmäen ja Malmin tiheään rakennetuilla alueilla ratojen nopeusrajoitus on jopa 160 kilometriä tunnissa.

Kovaa kulkevista junista aiheutuva melu ja tärinä kantautuvat häiritsevästi sisälle moniin koteihin. Pahimmillaan vain muutamien kymmenien metrien päässä asuinrakennuksista kiitävät satojen tonnien painoiset junat vaikuttavat myös asukkaiden turvallisuudentunteeseen.

Junien nopeuksien laskeminen taajama-alueilla olisi edullinen ja tehokas tapa vähentää melusaastetta ja parantaa ratojen läheisyydessä olevien kotien asumismukavuutta ja alueiden viihtyisyyttä.

Pietari Pitzen

kauppatieteiden kandidaatti, Helsinki

