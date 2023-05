Liian usein lapsen tai nuoren psyykkinen vointi heikkenee voimakkaasti, ennen kuin apua saa.

Surevalle lapselle tai nuorelle ei välttämättä saa apua, vaikka sitä hakisi. Liian usein lapsen tai nuoren psyykkinen vointi heikkenee voimakkaasti, ennen kuin apua saa. Tukea on tarjolla liian vähän ja tuen hakeminen on liian työlästä, joten moni perhe jää yksin pärjäämään elämän kriisissä. Ongelmallista on, että monissa kouluissa ei ole kuraattoreja ja koulupsykologeja lainkaan, tai riittävästi, vaikka juuri he ovat niitä ammattilaisia, joiden työtä on tukea lapsia ja nuoria elämän haasteissa.

Kun lapsi tai nuori jää ilman tarvitsemaansa tukea läheisen kuoleman jälkeen, vaikuttaa se hänen koulunkäyntiinsä, sosiaalisiin suhteisiinsa, perheeseensä ja koko elämäänsä. Surun pitkittyminen voi johtaa mielenterveysongelmiin. Hoitamattomina ongelmat vain kasvavat, ja siksi niihin tulee puuttua ennalta ehkäisevästi.

Myös lapset ja nuoret tarvitsevat kriisitukea heti läheisen kuoleman jälkeen. Kriisituen lisäksi tukea tulee olla tarjolla pitkäkestoisesti ja tukea tulee tarjota uudelleen eri elämänvaiheissa, koska lapset ja nuoret prosessoivat menetystä uudelleen eri kehitysvaiheissa. Avunsaanti surevien kohdalla on tärkeää, koska se vähentää myös heidän itsemurhariskiään.



Tiedotusta olemassa olevista palveluista tulee parantaa, jotta perheet tietävät niistä ja saavat tarvitsemaansa tukea. Lisäksi lasten ja nuorten tukemiseksi tarvitaan jokaisella hyvinvointialueella yhdenmukainen ja toimiva palvelupolku. Läheisensä menettäneitä lapsia ja nuoria kohtaavien ammattilaisten tulee automaattisesti tarjota tukea lapsille ja nuorille ja ohjata heidät jatkotuen piiriin. Ammattilaisilla tulee olla riittävästi koulutusta surevan lapsen ja nuoren tukemiseen.

Moniin palveluihin, kuten koulujen oppilashuoltoon ja lasten ja nuorten mielenterveyden peruspalveluihin, tarvitaan lisää resursseja, jotta lasten ja nuorten tuen tarpeeseen voidaan vastata. Ennalta ehkäiseviin peruspalveluihin panostaminen on myös taloudellisesti kannattavaa, jos sen ansiosta voidaan vähentää kalliiden erikoispalveluiden tarvetta.

Sirpa Mynttinen

asiantuntija, Surevan kohtaaminen -toiminta

