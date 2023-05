Viikon puheenaiheet

1) Erouutinen

Suomen väistyvä pääministeri Sanna Marin ilmoitti keskiviikkona Instagram-tilillään hakeneensa avioeroa yhdessä miehensä Markus Räikkösen kanssa. Pariskunta on ollut yhdessä 19 vuotta, ja heillä on yhteinen tytär. Erouutinen nousi välittömästi suureksi uutiseksi ulkomaisissa lehdissä, joissa on seurattu tarkasti Suomen valokuvauksellisen ja sanavalmiin pääministerin viranhoitoa, mutta myös vapaa-ajan viettoa.

2) Vihreät

Vihreiden puheenjohtajakisasta tulee kahden kauppa, kun kisaan ei ilmoittautunut hyväksytysti muita ehdokkaita kuin espoolainen Saara Hyrkkö ja kaarinalainen Sofia Virta. Ehdokkaiden kannatus mitataan 29.5. alkavassa jäsenäänestyksessä. Sen tulos julkistetaan 10. kesäkuuta vihreiden puoluekokouksessa Seinäjoella, jossa nykyinen puheenjohtaja Maria Ohisalo jättää tehtävänsä.

3) Lit

Perjantaina Helsingissä alkanut Helsinki Lit -käännöskirjallisuusfestivaali toi pääkaupunkiin joukon kiinnostavia ja ajankohtaisia ulkomaisia kirjailijoita. Lasipalatsin Bio Rexissä kirjoistaan kertoivat esimerkiksi tuore nobelisti, ranskalainen Annie Ernaux, yhdysvaltalainen Torrey Peters ja britti Tessa Hadley. Esiintymiset on myyty loppuun, mutta HS näyttää ne suorina lähetyksinä.