Parasta Helsingissä on meri

Vaikka merta on ennen täytetty, se ei saa enää jatkua.

Melonta on suosittu harrastus Helsingissä.

Seurasaarenselkä tarjoaa upeita virkistysmahdollisuuksia meille kaikille. Merta ja sen rantoja täyttävät kesäisin muun muassa Hietsun uimarit ja auringonpalvojat, veneilyseurojen soutajat ja melojat, suppaajat, avomeriuimarit, kalastajat ja monet muut. Talveksi näillä rannoilla on saunoja ja avantouintipaikkoja, ja lisää suunnitellaan. Meri heijastaa valoa hämärinä aikoina. Luonnonrantoja pitkin voi kävellä, pyöräillä ja lenkkeillä ihastellen tätä aluetta vuodenajasta riippumatta.

Lukemattomat turistit pysähtyvät valokuvaamaan Seurasaarenselkää vieraillessaan Sibelius-monumentilla ja Seurasaaressa. Alueen rannat on valittu rakennuspaikoiksi niin tasavallan presidentin kuin pääministerinkin virka-asunnoille.

Seurasaarenselän virkistyskäyttöä heikentää veden likaisuus. Loppukesästä meri on vihreää puuroa. Pääministerin virka-asunnon edustalla oleva vesialue tunnetaan vesilläliikkujien keskuudessa nimellä Paskalahti, joka viittaa alueen aiempaan käyttöön viemärinä. Jos vesi virtaisi ja vaihtuisi kuten ennen tähän mennessä tehtyjä täyttöjä, se voisi vanhoista päästöistä huolimatta olla täälläkin puhtaampaa.

Veden virtauksen parantamisen sijaan Helsinki on päättänyt massiivisista maantäytöistä Koivusaaren ympärille. Myös Espoo täyttää samaa vesialuetta Keilaniemessä. Lisäksi Helsinki suunnittelee parhaillaan täyttöjä Lemissaareen, Maamonlahteen ja Lapinlahteen. Vaikutelmani on, että jollain tasolla tiedettäisiin täyttöjen haitallisuus. Silti enää ei kysytä, täytetäänkö merta vai ei, vaan pohditaan sitä, minkä alueen täyttö olisi vähiten haitallista. Haluammeko todella, että tästä ainutlaatuisesta merenlahdesta muodostuu haiseva lampi?

” Asuntoja ei pidä rakentaa rannoille ja meren päälle.

Suojaisat ja matalat merenlahdet ovat kaloille ja muille vesieläimille paratiiseja, joiden kasvillisuudesta saa sekä ruokaa että suojaa. Meri on tärkeä hiilinielu. Se on ekosysteemi, josta emme voi leikata pois osia horjuttamatta kokonaisuutta.

Kaupungin kasvaessa tarvitaan asuntoja. Niitä ei kuitenkaan pidä rakentaa rannoille ja meren päälle. Poliitikoilla on vastuu siitä, että kaavoitus laaditaan kunnioittamaan nykyisiä ja tulevia asukkaita niin, ettei kaava salli merentäyttöjä. Tämä on juuri nyt ajankohtaista Länsiväylän osayleiskaavan osalta. Kehottaisin myös mahdollisten merentäyttöjen päälle rakentamista suunnittelevia yrityksiä miettimään etukäteen yrityskuvaansa täyttöjen ilmastovaikutusten kannalta. Vaikka merta on ennen täytetty, se ei saa enää jatkua.

Hanna Salovaara

kauppatieteiden maisteri, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.