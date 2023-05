Nykyisissä lauluissa riittää, että suosio saavutetaan tässä ja nyt.

Euroviisuvoittaja Lordin ja toisen sijan saavuttaneen Käärijän kappaleilla on yhteinen piirre. Niiden vaikuttava esittäminen vaatii volyymia, näyttävyyttä ja äänitekniikkaa. Tällaisista lauluista mahdollisimman kaukana ovat laulut, jotka tekevät vaikutuksen pelkällä kitaralla tai pianolla säestettynä. Tarpeeksi hyvä kappale ei tarvitse säestystä ollenkaan.

Viisujen alkutaipaleella haluttiin tehdä hyvä laulu, jonka parhaassa tapauksessa toivottiin muodostuvan klassikoksi. Klassikoksi pääsee pysymällä kuunneltuna tai laulettuna vähintään kahden sukupolven ajan.

Nykyisissä lauluissa riittää, että suosio saavutetaan tässä ja nyt. Klassikon tekeminen on vaikeaa, mutta vertailtaessa Ruotsin voittokappaletta ja Käärijän Cha Cha Chata on helppo huomata, kummalla on edes alkeelliset mahdollisuudet muodostua klassikoksi.

Ilkka Ylönen

Vantaa

