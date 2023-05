Kokoomuksen pitää päättää presidenttiehdokkaastaan heti, kun hallitus on kasassa.

Hallitus­neuvot­telujen varjossa valmistaudutaan tulossa oleviin presidentin­vaaleihin. Osa ehdokkaista on jo käytännössä aloittanut kampanjansa, kun viimeisiä kilpailijoita vielä odotellaan.

Ylen tuoreen kyselyn ykkösenä ollut väistyvä ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr) odottaa, että vihreät saa kesäkuussa uuden puheen­johtajan. Haavistolle on sitä parempi, mitä keskemmällä poliittista arvokarttaa uusi vetäjä on, joten Sofia Virran valinta voisi olla Haavistolle mieluisa uutinen.

Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehnin (kesk) ehdokkuuden tieltä lähti viimeinen epävarmuus, kun väistyvä puolustusministeri Antti Kaikkonen ei lähde kisaan. Nyt vain valitsijayhdistystä kokoamaan.

Väistyvä pääministeri Sanna Marin (sd) on koko ajan sanonut, ettei ehdokkuus kiinnosta, mutta eihän sitä kukaan ole uskonut – Marinilla kun olisi hyvät mahdollisuudet tulla valituksi. Nyt alkaa jo uskoa. Demarien ehdokas on siis EU-komissaari Jutta Urpilainen

Perussuomalaiset tarjonnevat isänmaalle Jussi Halla-ahoa, jota pelkäävät niin Rehn kuin kokoomuskin. Halla-aholla olisi hyvät mahdollisuudet toiselle kierrokselle – varmistamaan Haaviston presidenttiys. Äänestäjät osaavat tosin lukea tilanteen ja saattavat siksi äänestää taktisesti muita ehdokkaita.

Kimurantein on tilanne kokoomuksella. Paljon riippuu hallitusneuvotteluista. Jos kokoomus saa ulkoministerin paikan, sille noussee Elina Valtonen. Puolustusministeriksi taas tähtää Antti Häkkänen. Kun ministeripaikka on taskussa, kaksikko on vapaa toimimaan, mikä voisi muuttaa presidenttikisan sijaissodaksi Petteri Orpon perillisen paikasta.

” Paljon riippuu hallitusneuvotteluista.

Siksi Orpon on otettava luuri käteen. Todennäköisesti hän soittaa EU-professorina Italiassa työskentelevälle Alexander Stubbille. Stubb voi kuitenkin vaatia lupausta EU-komissaarin salkusta, eikä Orpo välttämättä katso, että kokoomuksen presidenttiehdokkuus on roskaduuni, johon ketään pitää houkutella.

Kokoomuksen spekulaatioissa roikkuvat siksi yhä myös suurlähettiläs Mikko Hautala ja Nato-aallon takaisin pintaan nostama Risto E. J. Penttilä. Myös kansansuosikki Mika Aaltola saattaa kulkea kesällä puhelin sortsintaskussa, kaiken varalta.

Kirjoittaja on pääkirjoitus- ja mielipidetoimituksen esihenkilö.