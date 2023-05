Roskikset ovat pieniä ja niitä on liian vähän

Roskaamisongelma helpottaisi, jos roska-astiat olisivat isompia ja niitä olisi riittävästi.

Helsingin Sanomat kirjoitti (16.5.), kuinka Roihuvuoren Kirsikkapuisto ajautui ”törkyiseen kuntoon”. Syyksi mainittiin yllättävä kävijämäärä, ihmisten välinpitämättömyys ja roskisten puute.

Puistossa vierailijoita kehotetaan viemään omat roskat pois ja painelemaan roskiksia tiiviimmiksi. Itse en kyllä painelisi toisten ruokailujätteitä paljain käsin! Kuvissa näkyvien roskisten ympäristön sotkuisuuteen epäiltiin syyksi lintuja ja tuulta. Näitäkään ongelmia ei olisi, jos roskikset olisivat isompia ja niitä olisi riittävästi.

Sama roskaongelma on Suomen pääteiden parkkipaikoilla, joista on poistettu viimeisetkin roskikset. Ilmeisesti ajatus on ollut, että roskaaminen loppuu, kun roskikset poistetaan.

Kirsikkapuiston kuvat kertovat, että ihmiset kyllä yrittävät viedä roskat roskiksiin, ja Miljoona roskapussia -kampanja kertoo, että suomalaiset arvostavat ympäristön siisteyttä. Antakaa siis meille riittävästi roskiksia, jotka ovat tilavia.

Katriina Viitasalo

lääkäri, Helsinki

