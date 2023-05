Myös täsmätyökykyisille soveltuvat työtehtävät tulee tunnistaa ja mahdollistaa.

Pääkirjoituksen mukaan (HS 13.5.) Petteri Orpon (kok) työllisyystavoite on lähes mahdoton saavuttaa. Olemme eri mieltä – ei tämä tekemätön paikka ole.

Työelämä tarvitsee kaikkien työikäisten ja -kuntoisten panosta. Tämä työpanos tulee nähdä kokonaisuudessaan arvokkaana ja kuranttina. Jotta tähän päästään, myös täsmätyökykyisille soveltuvat työtehtävät tulee tunnistaa ja mahdollistaa. Täsmätyökykyisyys voi osua kenen tahansa kohdalle joko väliaikaisena tai pysyvänä elämänvaiheena. Täsmätyökykyisillä tarkoitetaan ihmisiä, joilla on erilaisia toimintarajoitteita, jotka aiheutuvat vammoista, mielenterveyshaasteista tai muista työkykyyn vaikuttavista tekijöistä.

Jokaisella on oikeus kokea olevansa kurantti toimija työelämässä. Suomessa on noin 65 000 täsmätyökykyistä, joilla on tietyin mukautuksin halu ja kyky tulla mukaan työelämään ja tuoda näin osaltaan helpotusta työvoimatarpeisiin. Näiden työelämämahdollisuuksien edistäminen on myös osa sosiaalisen vastuu toteutumista käytännössä.

Kokemus omasta panoksesta työelämässä lisää tunnetta elämän merkityksellisyydestä ja osallisuudesta yhteiskuntaan. Täsmätyökykyisten työllistymisen taloudellinen arvo voidaan myös mitata heidän työpanoksensa tuottaman arvon kautta sekä säästöinä sosiaalietuuksissa. Oma arvonsa on myös työyhteisöjen monimuotoistumisella. Mitä useammasta näkökulmasta ihmiset oppivat katsomaan asioita, sitä parempia ratkaisuja organisaatioissa pystytään tekemään asiakkaiden hyväksi, kilpailukyvyn edistämiseksi sekä toiminnan riskien pienentämiseksi.

Pääkirjoituksessa vaikeammin työllistettävien tukipalvelut, kuten täydennyskoulutus, nähtiin yksipuolisesti kulueränä. Työelämän aitoihin tarpeisiin ja yksiköiden työelämävalmiuksiin kohdennettuna näissä työllistymistä edistävissä palveluissa on kuitenkin kyse ensisijaisesti investoinnista.

Ammattitaidon SM-kilpailu Taitaja 2023 kisattiin vastikään Espoossa. Tapahtumassa ratkottiin ammattiosaamisen suomenmestaruudet 47 lajissa. Tapahtumajärjestelyt toteutettiin ammatillisen koulutuksen järjestäjien, 1 700 opiskelijan ja 400 yrityskumppanin yhteistyönä. Myös työelämän järjestöt olivat vahvasti mukana tapahtumassa. Suurtapahtuman 85 000 kävijää pääsivät seuraamaan myös niin sanottuja Taitaja Plus -lajeja, joissa erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat pääsivät näyttämään osaamisensa.

Tämän tapahtuman kaikkien osaamista arvostava toteutus on yksi esimerkki askeleista kohti ammattiosaamisen arvostuksen vahvistumista ja entistä monimuotoisempaa työelämää. Täsmätyökykyiset on nähtävä työelämän taitajina ja tekijöinä yhdessä muiden kanssa. Tarvitsemme yhteisen onnistumissuunnitelman, jonka avainsanoina toimivat ratkaisuja, yhdessä, kaikille.

Tuula Antola

kuntayhtymän johtaja, Omnia

Marja Pajulahti

toimitusjohtaja, Live-säätiö

