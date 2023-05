Kuinka lihansyöjä ja kasvissyöjä voivat jakaa saman pitsan?

Olemme lähes 90-vuotias eläkeläispariskunta ja asumme Helsingin Hakaniemessä. Pituuteni on 180 cm ja painoni 76 kg. Emäntä on 175 cm ja hänen painonsa on 74 kg. Olemme sovittaneet ruokailutottumuksemme siten, että kilot pysyvät kurissa. Ongelma on kerran viikossa vietettävä pitsapäivä. Silloin meille riittää yksi pitsa, jonka nautimme puoliksi kotona. Nyt ongelma on syntynyt siitä, että emäntä on ryhtynyt kasvissyöjäksi. Itse nautin mieluusti eläinperäisen herkun. Mistä saisimme pitsan tällaisilla täytteillä?

Kukaan pitsanpaistaja ei suostunut myymään tuotetta, jossa toinen puoli pitsasta sisältäisi kasviksia ja toinen jotain ruokaisampaa. 200 metrin säteellä kodistamme on viisi pitseriaa, joissa kaikissa kieltäydyttiin tekemästä tällaista pitsaa. Vihdoin oman talomme pitseria suostui järjestelyyn. Tuttu tekijä täytti tarpeemme ja lorautti kaupanpäälliseksi vielä herkullista oliiviöljyä ylimääräisenä kiitoksena uskollisuudesta.

Tämä eläkeläispitsa takaa, että perheenjäsentemme painot pysyvät oikeissa lukemissa. Vähäruokaiset eläkeläiset ja muut: vaatikaa eläkeläispitsaa, kyllä se irtoaa.

Olavi Lindholm

Hakaniemi, Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.