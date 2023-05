Demokratiasta on Turkissa vielä rippeet jäljellä

Savon Sanomat toteaa, että Turkin presidentinvaaleista ei saatu ratkaisua vielä ensimmäisellä kierroksella.

”Nykyisen presidentin Recep Tayyip Erdoğanin osuus äänistä oli noin 49,5 prosenttia ja Kemal Kılıçdaroğlun osuus 45 prosenttia. Kun luvut ovat tuollaiset, on todennäköisempää, että Erdoğan voittaa kuin että Kılıçdaroğlu voittaa 28. toukokuuta, jolloin on vaalien toinen kierros.”

”Erdoğan on ollut vallassa yli 20 vuotta. Tuona aikana Turkki on siirtynyt vääjäämättömästi itsevaltaista hallintoa kohti. Kılıçdaroğlu onkin saanut ihmisiä puolelleen juuri siksi, että hän on ilmoittautunut parlamentarismin puolustajaksi.”

”Vaikka Erdoğanin joukot ovat mahdollisesti viivyttäneet ääntenlaskentaa, ainakaan mistään laajamittaisesta vaalivilpistä ei ole nähty merkkejä.”

”Turkin asema lännen ja idän rajalla tekee maasta todellisen ruutitynnyrin eritoten nykyisessä maailmantilanteessa, kun Venäjä sotii raukkamaista hyökkäyssotaansa Ukrainaa vastaan. Erdoğanin Turkki on hakenut ja hakee sodasta jatkuvasti tilaisuuksia Turkin taloudellisten ja valtapoliittisten etujen edistämiseksi ja on niitä myös löytänyt.”

”Naton olemassaolon perusta on demokratia ja sen kunnioitus. Senkin vuoksi läntisen yhteisön on johdonmukaisesti toimittava niin, että Turkki katsoo omaksi edukseen ottaa paluuaskeleita samalle puolelle rajaa eli parlamentarismia kunnioittavaan suuntaan–kävi presidentinvaalien toisella kierroksella miten tahansa. Yksi askeleista voisi olla, että Turkki hyväksyisi Ruotsin Nato-jäsenyyden.”

Hämeen Sanomat kysyy, olisiko Erdoğan myöntänyt tappionsa, jos Kiliçdaroğlu olisi voittanut vaalit ensimmäisellä kierroksella.

”Näiden samojen kysymysten äärellä ollaan kahden viikon päästä.”

”Vaaleja ei ole Turkista vielä kielletty, eli demokratiasta ovat jäljellä rippeet. Vaikka presidentti on yksinvaltainen, hän asettaa sentään valtansa välillä vaakalaudalle. Se on tyhjää parempi!”

”Kumpi vain voi nousta voittajaksi. Erdoğanin asema kuitenkin natisee jo vääjäämättä – siinäkin tapauksessa, että hän keplottelee vielä yhdelle jatkokaudelle.”

”Turkkilaisten tyytymättömyys on hyvin laajaa, mutta Erdoğanin paatokselliset puheet tehoavat edelleen kansanjoukkoihin. Maan arvioidaan olevan näiden vaalien jälkeen vielä jakaantuneempi kuin aikaisemmin.”

”Maan talous on kuralla ja inflaatio laukkaa. Sananvapaus ja kansalaisvapaudet ovat retuperällä. Suuri tyytymättömyyden aihe on maan hallinnon tehottomuus helmikuisen tuhoisan maanjäristyksen pelastustöissä.”