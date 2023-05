Olisi kestämätöntä, että kansallispuistoihin avautuisi tuulivoimaloiden valtaamia näkymiä.

Kansallispuistojen perustamisedellytyksistä on säädetty luonnonsuojelulaissa. Yleisenä edellytyksenä on, että alue on erityisen luonnonkaunis. Tällaisia alueita Keski-Suomessa ovat muun muassa Pyhä-Häkin, Leivonmäen ja Salamajärven kansallispuistot. Erityinen luonnonkauneus on uhattuna näissä kaikissa, mikäli tuulivoimarakentaminen toteutuu lausuntokierroksella olevan Keski-Suomen maakuntakaavan viranomaisehdotuksen mukaisessa laajuudessa.

Kansallispuistoon ei saa syntyä maisemahaittaa, koska laissa on sen perustamisedellytyksistä erikseen mainittu ja niiden perusteella alueen tulee olla erityisen luonnonkaunis. Kansallispuistot ovat erityistä kansallista omaisuutta, jonka tulee säilyä absoluuttisena luonnonrauhan alueena. Olisi kestämätöntä, että kansallispuistoihin avautuisi tuulivoimaloiden valtaamia näkymiä.

Kansallispuistot perustetaan ennen kaikkea luonnonsuojelullisin perustein, mutta käsillä on nyt valinnan paikka. Halutaanko niiden suojeluarvojensa ohella edelleen olevan myös kansallisia ja kansainvälisiä matkailun vetonauloja sekä luonnon kauneuden kokemuksen paikkoja? Vai halutaanko niiden kauneus ja rauha rikkoa tuulivoimaloilla?

Elina Siltasalmi

arkkitehti SAFA, Saarijärvi

