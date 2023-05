Julkisten mielenterveyspalveluiden romahtaminen on kestämätöntä myös mielenterveysjärjestöjen näkökulmasta.

Syömishäiriöiden ilmaantuvuus on viime vuosina kasvanut selvästi, jopa kaksin- tai kolminkertaiseksi. Myös syömishäiriöitä jo sairastavien oireilu on vaikeutunut. Suomalaisen väestötutkimuksen mukaan kolmasosa syömishäiriöön sairastuneista tunnistetaan terveydenhuollossa, ja vain yksi viidesosa ohjautuu hoitoon.

Syömishäiriöiden hoitoa haastavat lisääntyneen ja komplisoituneen oireilun lisäksi muut mielenterveysongelmat, traumatausta, neuropsykiatriset oireet sekä päihde- ja sosiaaliset ongelmat. Ilman kokonaisvaltaista otetta hoito ei ole vaikuttavaa. Jo ennen nykyistä mielenterveydenhuollon kriisiä mediassa kirjoiteltiin syömishäiriöhoidon tilasta. Nyt tilanne on räjähtänyt käsiin.

Syömishäiriöliitto tarjoaa ensikontaktin ja ei-hoidollista tukea sairastuneille ja läheisille viitenä päivänä viikossa. Meille hoidon surkea tila heijastuu lisääntyneinä yhteydenottoina ja yhä vakavampina yhteydenottotilanteina.

Kun yhä useammat jäävät kokonaan vaille hoitoa, saatavilla oleva hoito johtaa vain osittaiseen toipumiseen, jatkuvat henkilöstövaihdokset riskeeraavat hoidon jatkuvuuden ja hoitojaksoja päätetään riittämättömän jatkoavun turvin, on syytä tarkastella, millä vastuulla kansalaisjärjestöt tukevat jopa akuuttihoitoa tarvitsevia syömishäiriötä sairastavia.

” Tilanne on räjähtänyt käsiin.

Yksi kolmannen sektorin perustehtävistä on palveluohjaus virallisen hoitojärjestelmän piiriin. Tätä on jatkuvasti vaikeampi tehdä, koska syömishäiriötä ei tunnisteta terveydenhuollossa, vaan apua hakemaan ohjattu sairastunut käännytetään kotiin kehotuksella hakea apua itse. Epäselvää on, mistä apua enää hakisi. Miten vastuullista on ohjata yhteydenottaja hakemaan hoitoa, jos hoidon ovet eivät aukea, vaikka hoidon tarve on ilmeinen? Jos hoitoon joskus onnistuu pääsemään, sen laatu, määrä ja vaikuttavuus jäävät resurssien puutteen vuoksi sattumanvaraiseksi.

Sosiaali- ja terveysalan järjestöillä on perinteinen rooli kannattelijana ja tukijana hoidon nivelvaiheissa, osallisuuden lisäämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä. Vapaaehtoiset vertaistukijat tarjoavat kohtaamista ja kuulluksi tulemisen kokemuksia, mutta järjestöt eivät voi paikata puuttuvaa hoitoa. Mielenterveyshoidon kriisi ei voi kaatua järjestöjen niskaan.

Kirsi Broström

toiminnanjohtaja

Ritva Näräkkä

kansalaistoiminnan asiantuntija

Syömishäiriöliitto Syli ry

